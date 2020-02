Radnice čekají na zbraň proti vrakům, zabírají parkovací místa

Sice ještě mají kola, okna a registrační značku, ale na první pohled je patrné, že do provozu už nikdy nevyrazí.

„To, kdy se z auta stane vrak, přesně definuje zákon o odpadech. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích ovšem dává možnost řešit i ta odstavená auta, která tuto definici ještě nesplňují,“ vysvětlil Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.



V praxi to bude znamenat, že pokud auto stojí déle než půl roku na jednom místě a jeho stav naznačí, že by se někdy vrakem stát mohlo, strážníci jej zadokumentují kvůli dalšímu řešení.

„Hrozí totiž, že jako první z nich zmizí registrační značky, a pak už podle současné úpravy nebude takové vozidlo pravděpodobně identifikovatelné, a to až do doby, než se skutečně stane vrakem, tedy než z něj někdo odmontuje nějakou podstatnou část,“ vysvětlil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Technický odbor magistrátu loni řešil třináct klasických autovraků. Za stejnou dobu ovšem strážníci v ulicích města objevili 78 takzvaně nezpůsobilých vozidel.

„U 58 z nich se nám podařilo zjistit majitele a věc nějak vyřešit. Ale z předchozích let evidujeme dalších 66, které ještě nejsou vrakem, ale zároveň viditelně nejsou používaná nebo provozuschopná,“ doplnil mluvčí.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou už schválili poslanci a posvětit ji musí ještě senátoři, tak dává radnicím větší možnosti.

„Určitě bychom to uvítali, mimo jiné by se ve městě mohly uvolnit desítky parkovacích a odstavných míst, které zabírají. Samozřejmě to budí – a oprávněně – i rozhořčení u majitelů ostatních, provozuschopných vozidel. Nejen, že jim tato auta zabírají místa, ale poukazují i na to, že řádný majitel vozidla je povinen platit všechna pojištění, technické prohlídky a podobně, kdežto darebáci zneužívající nastavení současného zákona se tímto způsobem auta zbaví zadarmo,“ dodal Jan Kopál.

Auto na trávníku může být ekologickou hrozbou

V Sokolově sice počet podobných „nevraků“ neevidují, mluvčí radnice Vladimír Meluzín ale předpokládá, že jich budou desítky. „Zatím je předčasné se vyjadřovat k navrhovaným změnám, ale přivítáme jakékoliv, které usnadní městům odstraňovat z ulic vraky, což je teď takřka nemožné,“ řekl Meluzín.

Město podle jeho slov alespoň loni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech přikročilo k odtahům některých vozidel odstavených v zeleni.

„Vlastník vozidla je totiž kromě jiného povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. Vozidla odstavená v zeleni se mohou stát ekologickou hrozbou. Mohou z nich například unikat provozní kapaliny, o estetické stránce věci nemluvě. V souladu se zákonem o odpadech bylo řešeno více než deset vozidel,“ dodal mluvčí sokolovské radnice.