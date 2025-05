Byl jsem za blázna, ale moje vize v autonomní mobilitě se naplňují, říká odborník

Právě komora už třetím rokem intenzivně koordinuje dění kolem rozvoje autonomní mobility v kraji. Aktuálně pomáhá rozjet projekt za 14,5 milionu eur, který má za cíl region technologicky připravit na vozidla bez řidiče.

Co je třeba udělat, aby bylo možné o autonomních vozidlech v běžném provozu vůbec uvažovat?

Základem jejich bezpečného testování a provozu je datová a komunikační infrastruktura. Je potřeba instalovat bezpečnostní síť čidel a dalších zařízení na silnicích a křižovatkách a vybudovat kontrolní dispečinky. Právě tato technologie se už začíná budovat v celém kraji.

Je možné tyto novinky někde vidět?

Toto konkrétně vidět není, ale uživatelé mobilních datových služeb jistě zaznamenají zlepšení pokrytí a rychlosti přenosu dat. Většinou jde o výměnu stávajících technologií za nejmodernější na už existujících vysílačích a samozřejmě i budování nových. Díky tomu dojde k pokrytí takzvaných bílých míst, kde dnes není žádný signál, například na Kraslicku.

Zlepší se i technologie datových připojení v rámci hranic se sousedním Německem. Každý, kdo při přejezdu hranic telefonuje, ví, že dochází k výpadku signálu. Trvá to minutu, dvě, ale někdy i déle, než se spojení obnoví. To je potřeba změnit, protože podle bezpečnostních pravidel autonomní vozidlo při ztrátě signálu delším než jednu sekundu přejde do takzvaného bezpečného módu – zpomalí a zastaví u kraje silnice. Proto musí být datová infrastruktura dostatečně kvalitní a spolehlivá.

Jak dlouho potrvá takovou síť vybudovat?

Vybudování kompletní sítě zabere několik let. Momentálně se pokrývají hlavní tahy a města, abychom mohli začít testovat a provozovat autonomní technologie, které pomáhají vozidlům „vidět“ a získávat informace z provozu. Auta bez řidiče tam mohou jezdit plynuleji a bezpečněji. Tato síť postupně pokryje celý kraj. Odhaduji, že tak za deset let už budou autonomní vozidla natolik vyspělá, že si poradí i bez této podpory. Ovšem v tuto chvíli je to nutnost.

Sbíráte zkušenosti jinde, nebo jde o pilotní projekt?

V tomto rozsahu je projekt ojedinělý i v evropském měřítku, ať už rozsahem, nebo kvalitou sítě. Jinde se staví uzavřené polygony nebo pouze krátké úseky. Ale to nestačí. Abychom zjistili, jak technologie obstojí, jak se budou vozy chovat, musí být nasazené v reálném provozu. A aby to bylo bezpečné, je nutné nejprve vybudovat potřebnou komunikační a bezpečnostní infrastrukturu.

Kolik to bude stát?

Investice do infrastruktury je naplánovaná na 14,5 milionu eur.

Kdo projekt financuje?

Máme za sebou tři roky intenzivní práce. Výsledkem je projekt, který je z poloviny financován z fondů Evropské unie, druhou polovinu hradí členové konsorcia, které infrastrukturu buduje a jehož klíčovým hráčem je společnost T-Mobile. Projekt byl zahájen v Chebu 23. ledna a probíhá podle harmonogramu. V tuto chvíli už dochází k výměně technologií na jednotlivých vysílačích. Hlavní část by měla být hotová do konce roku 2027.

Jakou roli hraje hospodářská komora?

Vnímám ji jako prostředníka mezi samosprávou a byznysem. Máme víc prostoru a času na komunikaci s lidmi, firmami, městy i krajem. Pomáháme s koordinací projektu a společně s T-Mobilem se nám podařilo docílit toho, že povědomost o autonomní mobilitě roste, že se lidé začínají o tuto technologii zajímat a zjišťují, že může být užitečná. Region se postupně začíná ladit na společnou vlnu i díky přístupu obcí a kraje. Velkou zásluhu na tom má také firma SUAS s projektem polygonu pro testování dronů.

Co ještě chybí k tomu, aby vozy bez řidiče mohly vyjet na silnice?

Kromě infrastruktury je potřeba mít aktuální informace o stavu pozemních komunikací. Ty se totiž v čase mění, opravují, obnovuje se dopravní značení a tak dále. Vozidlo musí být schopné spornou situaci rychle a správně vyhodnotit. Velkým problémem je i legislativa. Kraj má zpracovanou strategii autonomních technologií, která tuto problematiku částečně řeší. V současnosti probíhá připomínkové řízení na ministerstvech, dokument posuzují i Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic a další instituce.

Jedním z prvních míst, kde se autonomní vozítko objeví, má být chebská pěší zóna...

Tato novinka jistě vzbudí pozornost. Projekt se jmenuje Chebská košovka, protože bude svážet odpad z odpadkových košů. Malý nákladní vůz pojede samostatně od jednoho koše k druhému, případně bude následovat člověka, který odpad vysypává. Někteří určitě budou zkoušet, jak vozítko reaguje na překážky, ta technologie s tím ale počítá. Košovku jsme zvolili jako první projekt záměrně – lidé se budou moci s autonomní mobilitou bezpečně seznámit. Myslím, že za rok si vozítka na pěší zóně už nikdo ani nevšimne.

Kdy jej v Chebu uvidíme?

Doufám, že už letos na podzim. Infrastruktura se právě buduje. Pak přijdou na řadu malé autobusy městské dopravy, později možná i taxi vozy. Už teď přemýšlíme, že by mezi městy lázeňského trojúhelníku jezdil autonomní autobus. V Karlových Varech máme navržený systém autonomních vozítek pro převoz hostů z odstavných parkovišť a z nádraží do hotelů a lázeňských domů. V noci by vozy mohly sloužit k zásobování.

Kam projekt směřuje?

Moje vize je, že se region stane evropským lídrem autonomních technologií. Bude tu prostředí, kde bude možné tyto technologie testovat v běžném provozu, což jinde v Evropě zatím není. Už i automobilky si začínají uvědomovat, že polygon nestačí, že technologie se musí učit v reálném světě. Dvě firmy už nás v této věci kontaktovaly, nebudu je zatím jmenovat.

Co přinese projekt regionu?

Posune nás dál. Autonomní mobilita změní spoustu odvětví, výrazně ovlivní ekonomiku i hospodářství nejen tady u nás, ale v celé zemi. Věřím, že to bude téma, které přiláká mladé lidi zpět do kraje. Budeme potřebovat obory zaměřené na vývoj, testování a zavádění autonomních technologií a proto už nyní jednáme s vysokými školami. Očekáváme, že do kraje dorazí firmy, které se budou věnovat výzkumu v daných oborech. Ty přivedou lidi, kteří budou potřebovat bydlení, služby, lékaře...

Věřím i v rozvoj takzvané technologické turistiky – lidé budou jezdit jen proto, aby novinky viděli a něco se o nich dozvěděli. Stejně jako jsme my před časem byli v San Franciscu. Tyto moderní technologie se podle mě dobře propojí i s lázeňstvím a klidnou atmosférou regionu.

Před několika dny jste se vrátil z Ósaky. S jakými dojmy?

Na EXPO 2025 budeme náš projekt představovat. Konkrétně v týdnu od 7. do 13. července, který je věnovaný autonomním technologiím. Vyjel jsem tam připravit půdu a zorientovat se v situaci. Mám z toho dobrý pocit. Pokud se nám podaří realizovat vše, co máme v plánu, jsem přesvědčen, že nezůstaneme bez povšimnutí.

