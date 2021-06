Ašsko láká mladé rodiny k bydlení, je levné a blízko hranic s Německem

„Při pohledu do statistického bulletinu zjišťujeme zajímavé informace. Ašsko bylo ke konci roku 2019 nejmladší lokalitou v kraji s průměrným věkem obyvatel 41,7 roku,“ potvrzuje mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Ze statistik rovněž vyplývá, že na Ašsku žilo v rámci kraje nejméně seniorů nad 65 let. V přepočtu je to přibližně 18,5 procenta. U dětí do 14 let se pak situace obrací, bylo jich tu téměř 16,5 procenta ze všech obyvatel, kteří na Ašsku na konci roku 2019 bydleli. A to je při srovnání s ostatními lokalitami opět krajský primát.



„Trendem posledních let je stěhování za levnějším bydlením. Oblíbenou lokalitou je příhraniční Ašsko a jeho okolí. Mladé rodiny s dětmi lákají i německé školy a školky, v tom vidí obrovský bonus pro své potomky do budoucna. Rodiče sami pak často do Německa za prací i dojíždějí,“ potvrzuje Martina Soukupová, vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Radnice v Aši chce tento trend podpořit. Proto pokračuje v bytové výstavbě, která má nové obyvatele do města lákat. Vesměs jde o přestavbu původně nebytových prostor.



Jak řekl ašský starosta Dalibor Blažek, radnice bude přestavbu financovat z rozpočtu města i z úvěru 150 milionů korun, který si město vzalo loni.

Bydlení pro lékaře, učitele nebo policisty

„Byty by měly zůstat nájemní a měly by sloužit potřebám města,“ řekl starosta. Aš podle něj nutně potřebuje zejména učitele, lékaře specialisty nebo příslušníky bezpečnostních složek.

V současnosti se ve městě opravuje hned několik nevyužívaných objektů. Jedním z nich je bývalá průmyslová škola v ulici Gustava Geipela, kde vzniká 12 sociálních bytů a zázemí pro městskou policii. Strážníci se sem přemístí z kanceláří na Hlavní ulici.

Stavba má být hotova koncem srpna, město na ni dalo 44 milionů korun, z toho zhruba polovina tvořila dotace z evropských a státních fondů. Město počítá s postupnou rekonstrukcí všech prostor rozsáhlého objektu, který je rozdělen do čtyř celků.



Ve dvou by měly vzniknout byty, kterých bude celkem 22, ve třetím ordinace lékařů a sportovní ubytovna. Čtvrtý město plánuje upravit na několik nadstandardních mezonetových bytů pro lékaře.

„Nyní se opravuje budova souběžná s ulicí Gustava Geipela, tedy nejstarší část areálu. Proto je cena této rekonstrukce poměrně vysoká. U ostatních etap by už měla být nižší,“ vysvětlil Milan Vrbata s tím, že budovy jsou prázdné od roku 2002, kdy se sloučila textilní průmyslovka s místním gymnáziem.

Na řadu přijde i bývalá ubytovna v Nedbalově ulici. Podle projektu zde vznikne 27 bytů za necelých 50 milionů korun. Město plánuje, že tuto přestavbu uhradí plně ze své kapsy. Důvodem je, že při čerpání dotací je investor svázaný tvrdými podmínkami. Termínem dokončení stavebních prací a předání hotových bytů je 29. duben příštího roku.

„Staví se zde byty o velikosti 1+1 až 3+1, včetně výtahu. Počítáme, že je budeme přidělovat hlavně mladým rodinám. K přebudování na byty se připravují další dva objekty, kde by mělo vzniknout dalších 11 bytů. Celkem by mělo do bytového fondu města Aše přibýt kolem sedmi desítek bytů,“ doplnil starosta Blažek.

V majetku třináctitisícového města je v současnosti bezmála 250 bytových jednotek. Radnice chce v blízké době nabízet také parcely pro výstavbu rodinných domů.