Zajít do cukrárny i pohladit koníka. Ašákova vnoučata plní seniorům přání

„Už před několika lety jsme se rozhodli, že budeme našim seniorům o Vánocích nosit dárečky nebo vyrábět přáníčka. Ale pak jsme si uvědomili, že radost bychom našim nejstarším obyvatelům měli rozdávat v průběhu celého roku. To ovšem bude náročné. Proto bychom rádi do projektu vtáhli i obyvatele našeho města. Možností, jak se zapojit, je spousta,“ vysvětluje autorka myšlenky Kamila Černá.

Podle jejích slov je možné darovat dříve narozeným lidem například svůj čas nebo jim připravit nějaký zážitek.

„Dobrovolníci mohou babičkám a dědečkům předčítat nebo jim vyprávět o tom, kde byli o víkendu, o dovolené a co tam zajímavého viděli a zažili. Je možné také po dohodě s personálem některého z nich vzít na krátký výlet, posadit se s nimi do kavárny na kávu a zákusek nebo je doprovodit na procházku po městě. Pro řadu osamělých seniorů představují i takové zdánlivě obyčejné věci vítané vytržení ze stereotypu. Na webu jsme už vytvořili společně s personálem domova Carvac seznam, co by osamělým seniorům udělalo radost,“ ukazuje Kamila Černá.

Zákusek nebo pivo

Například čtyřiadevadesátiletá Helena by si chtěla užít návštěvu cukrárny, devětašedesátiletý Petr by rád s někým zašel společně na pivo, jednasedmdesátiletá Vilma se zas těší na návštěvu některého zámku v okolí. Další senioři by chtěli vidět chebský Špalíček nebo areál Krajinky v Chebu, o kterém se nyní hodně hovoří v souvislosti s úpravami tamního sportovního areálu.

Někteří by uvítali, kdyby za nimi přijeli hudebníci a uspořádali pro ně koncert, jiní by se chtěli podívat po okolí Aše či jen si zazpívat s dechovkou.

„Smyslem projektu je najít lidi, kteří naše seniory vytrhnou z důvěrně známého prostředí domova a udělají jim pěkné odpoledne, stráví s nimi svůj čas. Je třeba si však uvědomit, že většina dříve narozených potřebuje k pohybu invalidní vozík. S tím by případní dárci zážitků měli počítat. Pro spoustu seniorů ale může být velkým svátkem i to, že za nimi někdo vůbec přijde. Bohužel, současná doba je uspěchaná a osobní návštěva bude jistě náročnější, než koupit dárkový balíček, ale o to bude cennější,“ konstatovala Kamila Černá s tím, že kontakt případných zájemců a příjemců zprostředkují právě webové stránky.

Být stále v kontaktu

„Jak to funguje? Lidé si na našich stránkách vyberou, komu by rádi udělali radost, a dají nám vědět do komentáře k článku nebo do mailu info@asakovavnoucata.cz. My zprávu zpětně potvrdíme a poté spojíme dobrovolníka s pečovatelem, který se o seniora stará. S ním si pak lze domluvit datum, čas a formu zážitku. Pokud jde o výlet, bylo by nejlepší si přesný termín dohodnout při osobní návštěvě a se seniorem se i dopředu seznámit. V některých případech je vhodné, aby některý z pečovatelů, který dobře zná zdravotní stav klienta, při výletu asistoval,“ popsala Černá.

Radost je možné rozdávat i většímu počtu seniorů najednou. Jako třeba v případě miniaturního koně Caspera, který před časem přišel potěšit obyvatele ašského domova, a jeho ošetřovatelé nezapomněli ani na ležící klienty. Kvůli jejich návštěvě jel dokonce výtahem.

„Připravujeme také hudební vystoupení, přednášku, hromadné předčítání nebo tvořivou dílnu. Jsou to akce, které si babičky a dědečkové užijí jako společenskou událost,“ upřesnila Kamila Černá a doplnila, že prostřednictvím webu organizátoři hledají další nápady i dobrovolníky k jejich uskutečnění.

„V současné době vytváříme jakýsi výrobní výbor, který bude činnost Ašákových vnoučat zajišťovat. Jako první větší větší akci jsme naplánovali Den seniorů Carvacu. Uskuteční se 15. října. V jejím průběhu bychom rádi seznámili dobrovolníky s našimi seniory, umožnili jim vzájemně se potkat, popovídat si a malinko se poznat. Přáli bychom si být v kontaktu s našimi babičkami a dědečky po celý rok. Kdo zažil společnou akci, nikdy na její atmosféru nezapomene,“ dodala Kamila Černá.