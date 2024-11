Za lékařskou péčí budou moci lidé do Německa, pomůže to hlavně Ašským

„To pro nás je obrovsky pozitivní zpráva, která nám může velmi pomoct. Zatím ale nevíme, jak to bude konkrétně probíhat, koho se to bude týkat, zda praktických lékařů a pediatrů či ambulantních specialistů, a také zda budou výkony hrazeny pojišťovnami v plné výši. Tohle se bude muset ještě doladit,“ glosoval čerstvé rozhodnutí vlády ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Právě Aš už několik let usiluje o to, aby obyvatelé regionu mohli jezdit za lékaři do nemocnice v blízkém Selbu. Město chce využít podobný model, jaký funguje v Českých Velenicích, odkud lidé jezdí za ošetřením do nedalekého rakouského Gmündu.

Představitelé Aše jsou v kontaktu s městem Selb, které nechalo zpracovat studii proveditelnosti. Tu autoři představí selbskému starostovi 5. prosince. Hned poté budou němečtí partneři Ašské o výsledcích studie informovat.

„Podle informací, které mám, se stále diskutuje, kdo bude platit rozdíl mezi výkony v Česku a v Německu. Teď se ale zdá, že by to už neměl být problém. Představitel okresu Wunsiedel, landrát Peter Berek, mi rovnou řekl, že v takovém případě není co řešit,“ řekl s neskrývaným optimismem starosta Kokoř.

Podle jeho slov se však musí nejprve nastavit parametry, protože i nemocnice v Selbu prošla v poslední době bouřlivými změnami. „Lůžková část se přestěhovala do Marktredwitz, takže v současné době tu funguje spíše poliklinika. Na druhou stranu by tam mělo být víc ambulantních specialistů. Nicméně v současnosti nevíme jakých, to teprve budeme zjišťovat,“ předestřel starosta.

Na soudní spor nakonec nedošlo

Město Aš v minulosti chtělo v souvislosti s nedostatkem dětských lékařů vyvolat soudní spor. Poté, co po odchodu dětské lékařky ve městě zůstala asi tisícovka dětí bez pediatra, chtěli Ašští vymáhat ústavní právo na lékařskou péči soudně. Od rodičů dětí, které neměly lékaře, dostal tamní úřad k tomu účelu plnou moc.

„Ať vznikne nějaký precedens, ať víme, zda lidé mají právo na péči, nebo ne. Ať se ví, za jakých podmínek a podobně. Než jsme to však stačili udělat, situace se změnila. Podařilo se zajistit do Aše lékařku z Teplic, respektive z Bíliny, která do ašské ordinace dojíždí ve čtvrtek a v pátek. Teď jsme tedy to tažení zastavili, protože v situaci, kdy péče zajištěná je, by soud mohl náš požadavek smést ze stolu. Ale v okamžiku, kdy opět nastane situace, že rodiče pro své děti nebudou mít pediatra, tak to budeme znovu řešit,“ dodal starosta.

Příhraničním regionům by mohlo pomoci i to, že novela zákona míří i na zvýšení dostupnosti lékařské péče. Pojišťovny nově dostanou povinnost zveřejňovat takzvanou zprávu o síti. V ní získají pojištěnci informace, kde působí dostupní lékaři v příslušné odbornosti a kde je také pojišťovna případně hledá.

Navíc nepůjde jednoduše uzavřít smlouvu s lékařem jinde než v poptávaném regionu. Podle ministerstva zdravotnictví bude také možné lépe propojit stížnosti pojištěnců na nedostupnost lékařů nebo zubařů s reálným stavem v území.

Pojišťovny budou mít díky nově ustanovenému fondu příležitost podpořit mladé lékaře tak, aby po získání atestace nastoupili v místě, kde chybí zdravotní péče.