Odmítla nás i Plzeň, ale nikoho to nezajímá, štve Ašské marné shánění pediatra

Stovky dětí zůstanou od června v Aši na Chebsku bez lékaře. A leckde v kraji jsou na tom podobně. Pediatři nejsou. Rodiče nemají v případě potřeby s kým konzultovat zdravotní problémy svých dětí, v akutních případech budou muset i s těmi nejmenšími absolvovat cestu na pohotovost nebo sami svému potomkovi hlídat očkovací kalendář.

„Těch devět stovek dětí, které budou od června v Aši bez lékaře, nikdo nechce. Nikdo nemá volnou kapacitu, nikoho to nezajímá. Když jsem se obrátila na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, dostala jsem seznam lékařů s tím, abych je objela nebo obvolala. Měla jsem dojem, že si ze mě dělají srandu,“ popisuje Petra Silbermann situaci, do níž se se svými dětmi dostala, a dodává, že tím, kdo by měl nyní pomoci, není ani tak obec a kraj, jako spíš stát.

„Vláda by si měla uvědomit, že my odsud můžeme jet jen na jednu stranu, do vnitrozemí. A že cokoli dál než Cheb, je pro nás daleko. Zvlášť pro maminky s malými dětmi. Jenže já mám dojem, že kromě ašského starosty Vítězslava Kokoře, kraje a poslance Jana Kuchaře, který nám slíbil pomoc, to nikoho moc nezajímá,“ dodává.

„Lékařská péče je přece základ. Jenže v Praze to nechtějí slyšet a vypadá to, že nás hodili přes palubu. Vláda dělá nejrůznější průzkumy, roky se už mluví o tom, že lékařů je málo, ale stále s tím nikdo nic nedělá. Nedostatek lékařů přitom není jen problém Aše. Ozývají se mi i maminky z mnoha jiných míst, že mají stejný problém,“ rozčílila se.

Máte problémy se sháněním pediatra? Ano 4 Ne 5

Zůstat jen u výzvy na Facebooku Petra Silbermann nechce. Přemýšlí, že sestaví petici nebo založí spolek, aby byly hlasy nespokojených silnější a byly víc slyšet. V krajním případě zvažuje i o podání žaloby.

Sedmdesát kilometrů k lékaři

Podobný problém řeší i Kristýna Kundtová se čtyřmi dětmi. Té se po obrovských peripetiích podařilo sehnat lékaře, ale jen pro nejmenšího, tříměsíčního potomka, a to až v Chodově u Karlových Varů.

„Nejstarším dvojčatům je šest, dalšímu synovi jsou tři roky. Jedno z dvojčat má celiakii, takže potřebuje pravidelně sledovat lékařem, vážit, měřit a odebírat krev. Nejmladší dcera má preventivní kontroly po dvou měsících. A já nemám pediatra. Odmítla mne i Plzeň,“ konstatuje s neskrývaným rozhořčením Kristýna Kundtová.

Do Chodova, kam musí pravidelně dojíždět z Aše s nejmladší dcerou, je to téměř sedmdesát kilometrů. „Já jsem naštěstí pojízdná, ale jak to dělají rodiny, kde auto nemají? Přijde mi to hrozně nefér, obrovská nespravedlnost. A neschopnost ze strany státu. Protože dostupnost lékařské péče by měla být základ. Jenže když polovina ašských dětí lékaře nemá, tak je asi něco hodně špatně,“ dodává.

Město Aš se snaží rodinám pomoci, příliš možností ale nemá. Na zatím posledním jednání o dostupnosti lékařské péče, které se uskutečnilo minulý týden se zástupci VZP, MediClinic, krajského úřadu a Jana Kuchaře, se starosta Vítězslav Kokoř dozvěděl, že VZP nesmí po svých klientech žádat, aby si pediatra zajistili sami.

„Na klientské lince jim musí obsluha přidělit lékaře nebo poradit, jak mají postupovat,“ informuje starosta Kokoř. „Pro klienty VZP, kteří nemají pediatra, bude v Chebu zřízeno očkovací centrum. Pro ostatní klienty je očkovací centrum v Karlových Varech. Tento týden budu jednat s krajem o zřízení autobusové linky do krajského města,“ dodává starosta.