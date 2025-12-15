Kriminalisté muže z Aše obvinili z podvodu, za což mu hrozí až desetileté vězení. Podle zjištění iDNES.cz se jedná o fyzioterapeuta.
Podle nich devětačtyřicetiletý muž do prosince 2022 lákal od lidí finanční prostředky pod různými smyšlenými legendami. „Sliboval nákup mincí, nákup různého rehabilitačního zařízení či například nákup rehabilitace v Jižních Čechách,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva příklady podvodů.
|
Podvodník si vymýšlel historky, důvěřivé ženy obral o čtyři sta tisíc
Muž tak obalamutil nejméně 38 věřitelů a získal od nich téměř 160 milionů korun.
„Finanční prostředky ve sjednané lhůtě jednotlivým věřitelům nevrátil, čímž tyto věřitele uvedl v omyl, a to nejen uváděním nepravdivých informací k účelu využití finančních prostředků poskytnutých z takto uzavřených smluv, ale i s ohledem na to, že věděl nebo přinejmenším musel tušit, že není vzhledem ke své špatné finanční situaci a svým příjmům schopen finanční prostředky vrátit. I přesto stále poptával nové věřitele a půjčoval si další peníze,“ upozornil Kopřiva.
Půjčené peníze však nepoužil na to, aby dostál svým slibům, ale používal je pro svoji potřebu.