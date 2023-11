Do budoucí podoby Karlových Varů mohou lidé promluvit internetovou anketou

Lidé se budou moci zapojit do výběru projektů, které mají vylepšit nejenom veřejný prostor města. Loni to byla anketa s názvem Čtvrti sobě, letos vedení města navázalo podobným programem s názvem Město sobě. Smyslem akce Město sobě a diskusních fór je představit obyvatelům Karlových Varů zásadní projekty.

A to takové, které se v předchozích letech podařilo realizovat a získat zpětnou vazbu k těm aktivitám a projektům, jejichž iniciátorem byla veřejnost. Ať už to bylo v minulosti v rámci diskusních fór s obyvateli jednotlivých karlovarských čtvrtí, tak prostřednictvím loňského průzkumu Čtvrti sobě.

Vloni to bylo 560 nápadů

„Zároveň chceme veřejnost zapojit do výběru dalších projektů, které pozvednou veřejný prostor Karlových Varů. A samozřejmě chceme dát také prostor účastníkům setkání k dotazům a podnětům,“ vysvětlila primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

V loňské anketě Čtvrti sobě lidé přišli s více než 560 nápady. Z nich pak vzešlo čtrnáct nejrůznějších projektů. Některé z nich, jako je sportovní hřiště v Bohaticích či revitalizace sadu Třešňovka v Doubí, jsou už hotové. V současné době se připravuje úprava okolí rybníčku v Mozartově ulici a parkové náměstí u Meteoru v Tuhnicích.

Pozornost veřejným prostorům

„Každý ocení opravené chodníky a silnice, uklizená veřejná místa, někdo by přivítal více parkovacích míst, jiný naopak více zeleně, dětských hřišť. Na tom všem pracujeme v rámci finančních možností města. Ale chceme investovat i do projektů s další přidanou hodnotou, zejména do veřejných prostor,“ uvedl radní Petr Bursík.

„A právě do jejich výběru zapojíme veřejnost. Na začátku prosince spustíme internetovou anketu k projektům takzvaného malého zásahu. To jsou ty, které nepředstavují vysokou finanční a technickou náročnost, ale mohou veřejný prostor kultivovat a oživit. Věřím, že výsledkem bude celá řada inspirativních nápadů,“ dodal Bursík.

Připravovaná diskusní fóra budou mít formu moderovaných prezentací a následně dostanou účastníci prostor k diskusi nejen nad představenými projekty, ale i nad každodenními problémy, které je v jejich čtvrtích trápí.