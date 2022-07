Nepocházím odnikud, ale mým domovem je zas celý svět, říká šéf Mattoni

Jste původem Ital, rodina žije ve Švýcarsku, podnikáte v Čechách. Co se vám vybaví pod slovem domov?

To je velká otázka! Chybí mi původ. Rodina se hodně stěhovala. Z Itálie, kde jsem studoval, do Švýcarska, potom do Česka. Já vlastně nepocházím odnikud. Nemám místo, kde bych měl sestřenice, strýce. To je něco, co mi velmi chybí. Na druhou stranu je mým domovem celý svět.

Takže jste typický Evropan?

Většinu času trávím v Praze. Jsou tedy asi dvě místa, která bych mohl nazvat domovem. Švýcarsko, kde žijí moje děti, a právě Prahu.

Potkáváme se na filmovém festivalu. Jeho partnerem je už druhým rokem společnost Mattoni 1873. Proč jste se rozhodl pro toto partnerství?

V minulosti jsme partnery nebyli. Ale Mattoni je všude, hlavně v Karlových Varech. Každý si tedy myslel, že jsme partnery festivalu. Bylo to pro nás velmi efektivní, protože jsme za to nic neplatili (smích). Teď konečně přispíváme tak, jak bychom měli. To je samozřejmě vtip. Ve skutečnosti jsme se po dlouhá léta snažili stát se partnerem, ale nedařilo se to. Poprvé jsme se dohodli před třemi lety, ale přišel covid, takže skutečnými partnery jsme byli poprvé loni. Myslím si, že je to tak správně. Festival je pro Karlovy Vary velmi důležitý a my jsme s Karlovými Vary pevně spojeni.

Vaše partnerské aktivity se neomezují pouze na filmový festival. Podporujete například i cenu Magnesia Litera, Českého lva či seriál běžeckých závodu RunCzech. Neuvažoval jste někdy o tom, že by si vaše společnost vzala pod křídla i nějaký konkrétní sportovní klub?

Existuje velký limit, pokud sponzorujete nějaký konkrétní sportovní klub. Líbíte se těm, kterým se líbí, ale ostatní zklamete. Mattoni je voda pro všechny, takže si mezi našimi příznivci nemůžeme takto vybírat.

Mluvili jsme už o vašem evropanství. Čerstvě jste se stal předsedou Evropské asociace minerálních vod. Co by to mohlo znamenat, ať už pro vaši společnost jako takovou, nebo i pro všechny výrobce minerálních vod v České republice? Jste schopen z této pozice nějakým způsobem ovlivnit evropské dění na tomto poli?

Na zvolení do čela asociace jsem velice hrdý. Nebyla zvolena velká multinárodní společnost, ale rodinná firma z malé země. Na druhou stranu to ale není zas až tak neobvyklé. Je spousta Čechů, kteří dokážou mít takový vliv. Myslím, že se to bude stávat čím dál tím častěji, protože v České republice žije spousta skvělých a chytrých lidí. Co se týká vlivu, je to hodně o udržitelnosti. My se už dlouhodobě snažíme měnit náš byznys model k více udržitelnému. Ještě před mým zvolením jsme v tomto tématu byli vůdčí silou a hodně jsme ovlivňovali tento byznys. Potkával jsem se i s lidmi na úrovni Evropské komise. Nominací bude tento model ještě efektivnějším.

Zmínil jste udržitelnost, s čímž úzce souvisí cirkulární ekonomika a péče o životní prostředí. V poslední době se hodně mluví o zálohování plastových lahví. Jaký je na to váš názor?

Zálohový systém podporujeme dlouhodobě. Je to jedna z velmi důležitých částí cirkulární ekonomiky. Je to směr, kterým potřebujeme jít. Kdyby to bylo jen na mně, tak už zálohování funguje dva roky. Jsem z byznysu, proto se snažím, aby celý průmysl toto řešení podporoval, což se podařilo. A věřím, že se zálohový systém podaří zavést do praxe.