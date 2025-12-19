Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se zažité „pořádky“ změní, protože městský špitál službu ukončí.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny. | foto: FNUSA

„Budeme se dál soustředit na poskytování špičkové medicínské péče ve svých stěžejních oborech, což jsou traumatologie a chirurgie,“ hlásí mluvčí Úrazové nemocnice (ÚNB) Taťána Šrámková.

Místo hejtmanství, s nímž měla ÚNB uzavřenou smlouvu, musejí nově zubní pohotovost zajistit zdravotní pojišťovny. A ty se domluvily s Fakultní nemocnicí u svaté Anny (FNUSA), že se o pacienty s náhlou bolestí postarají od ledna zubaři ze stomatologické kliniky.

Otevírací doba zubních pohotovostí v Brně

      • Úrazová nemocnice (do konce prosince):
        pondělí až pátek: 17.00 až 22.00
        víkendy a svátky: 8.00 až 20.00
      • Fakultní nemocnice u svaté Anny (od ledna):
        pondělí až pátek: 16.00 až 21.00
        víkendy a svátky: 8.00 až 18.00
      • Klinika K 11 (od ledna):
        víkendy a svátky: 9.00 až 13.00

„Tento přesun lze vzhledem k zázemí fakultní nemocnice s plnohodnotným urgentním příjmem i stomatologickou klinikou považovat z odborného hlediska za krok správným směrem,“ podotýká předsedkyně oblastní stomatologické komory Brno-město Dita Mühlhandlová.

Zubní pohotovost bude k dispozici přímo v nemocničním areálu na Pekařské. Lidé ji najdou v budově S poblíž Hybešovy, zhruba sto metrů od tramvajové zastávky.

Pacienty obslouží dvě ambulance, ve všední dny od 16 do 21 a o víkendech a státních svátcích od 8 do 18 hodin. Oproti ÚNB bude provoz o čtyři hodiny týdně kratší, v sobotu i neděli skončí místo v osm večer už v šest. „Rád bych zdůraznil, že zajištění zubní pohotovosti ve všední dny je nad legislativní rámec a bez podpory Jihomoravského kraje a města Brna by bylo možné otevření jen o víkendu,“ zdůrazňuje ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Pohotovost také v Židenicích

Hejtmanství i magistrát shodně počítají s ročním příspěvkem na fungování pohotovosti až tři a půl milionu korun. Podle úhradové vyhlášky musejí pojišťovny zajistit její provoz o víkendu v rozsahu nejméně čtyř hodin denně, pracovní dny neřeší.

„Uvědomujeme si, že v Brně by taková situace vedla k něčemu, co bychom nechtěli dopustit,“ zdůvodňuje zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09), proč se vedení města rozhodlo financovat poskytování péče o akutní stavy ve všední dny.

V Brně se kromě FNUSA postarají o pacienty s prudkou bolestí zubů od ledna také stomatologové na soukromé klinice K 11 na Karáskově náměstí v Židenicích, kde o službu projevili sami zájem. Její rozsah bude o víkendech a svátcích od 9 do 13 hodin.

„Provozovali jsme ji už dříve, nejde o žádný experiment. Naším cílem je posunout službu na vyšší úroveň – aby fungovala jako běžná moderní soukromá stomatologická praxe. Chceme, aby se pacienti cítili důstojně a v klidném prostředí i v situaci, kdy přicházejí s akutním problémem,“ říká šéf kliniky Jaroslav Vysloužil.

Vyjednávání se zubaři

Na Blanensku a Znojemsku bude jako dosud fungovat takzvaná rotující pohotovost, kdy se střídají lékaři ve svých ordinacích. Na Hodonínsku se o akutní stavy postará v kyjovské nemocnici externí stomatolog, stejně jako v případě Vyškovska a tamního špitálu. Na Břeclavsku vedení tamního zdravotnického zařízení ještě jedná se zubaři a pojišťovnami. V regionech byly dosud zubní pohotovosti otevřené jen o víkendech a svátcích od 8 do 13 hodin, od ledna časy zůstanou podobné.

„V případě stomatologických pohotovostí jsme se ocitli v komplikovanější situaci, než v jaké byly dosud kraje. S přechodem na pojišťovny odpadá zákonem stanovená povinnost stomatologů zapojit se do pohotovostní služby, kterou vůči krajům dosud měli,“ upozorňuje náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Bodnár.

Aby se podařilo všude zajistit fungování pohotovostí, zapojily se do jednání oblastní stomatologické komory.

Hejtmanství zbavené povinnosti službu zajistit a financovat aktuálně čeká na konečné informace od pojišťoven, do jakých krajských špitálů budou pacienti se zuby chodit. Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera by alespoň mělo nevyužité finance nechat v této oblasti.

„Když kraje ušetřily napřímo díky tomu, že pohotovost financují pojišťovny, a nepřímo tím, že jim ubyla práce, byla by slušnost, aby peníze nedaly třeba do rockových koncertů s bezplatným vstupem, ale udržely jimi aspoň předchozí rozsah péče a pomohly zřídit například denní nízkoprahové zubní ordinace, které slouží všude ve světě ve městech typu Brno, Praha, Ostrava pro sociální případy,“ míní Šmucler.

Pohotovostní lékárna Dr. Max na rohu ulic Bašty a Masarykovy před hlavním nádražím v Brně už nebude fungovat v nepřetržitém provozu, a to aspoň minimálně nějakou dobu. Od ledna se otevírací doba omezí na čas mezi sedmou ráno a půlnocí.

Hejtmanství přestane provozovateli jediné nonstop lékárny v kraji vyplácet příspěvek 3,65 milionu korun ročně, protože lékárenskou pohotovost musejí místo něj nově zajistit pojišťovny. A za peníze od nich se mu nepřetržitý provoz nevyplatí. „Už provoz ve večerních hodinách je vysoce ztrátový a v noci obzvláště,“ podotýká mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Pojišťovny na nonstop otevření přispějí jednorázově 720 tisíc. Za každou hodinu nadstandardní otevírací doby mezi pátou odpoledne a jedenáctou večer platí 1 200 korun. Hejtmanství si vyžádalo data ohledně možného nutného doplatku, noční návštěvnosti či struktury nákupů. Pak se rozhodne, zda bude dotovat nepřetržitý provoz.

