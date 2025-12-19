Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

„Budeme se dál soustředit na poskytování špičkové medicínské péče ve svých stěžejních oborech, což jsou traumatologie a chirurgie,“ hlásí mluvčí Úrazové nemocnice (ÚNB) Taťána Šrámková.
Místo hejtmanství, s nímž měla ÚNB uzavřenou smlouvu, musejí nově zubní pohotovost zajistit zdravotní pojišťovny. A ty se domluvily s Fakultní nemocnicí u svaté Anny (FNUSA), že se o pacienty s náhlou bolestí postarají od ledna zubaři ze stomatologické kliniky.
Otevírací doba zubních pohotovostí v Brně
„Tento přesun lze vzhledem k zázemí fakultní nemocnice s plnohodnotným urgentním příjmem i stomatologickou klinikou považovat z odborného hlediska za krok správným směrem,“ podotýká předsedkyně oblastní stomatologické komory Brno-město Dita Mühlhandlová.
Zubní pohotovost bude k dispozici přímo v nemocničním areálu na Pekařské. Lidé ji najdou v budově S poblíž Hybešovy, zhruba sto metrů od tramvajové zastávky.
Pacienty obslouží dvě ambulance, ve všední dny od 16 do 21 a o víkendech a státních svátcích od 8 do 18 hodin. Oproti ÚNB bude provoz o čtyři hodiny týdně kratší, v sobotu i neděli skončí místo v osm večer už v šest. „Rád bych zdůraznil, že zajištění zubní pohotovosti ve všední dny je nad legislativní rámec a bez podpory Jihomoravského kraje a města Brna by bylo možné otevření jen o víkendu,“ zdůrazňuje ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.
Pohotovost také v Židenicích
Hejtmanství i magistrát shodně počítají s ročním příspěvkem na fungování pohotovosti až tři a půl milionu korun. Podle úhradové vyhlášky musejí pojišťovny zajistit její provoz o víkendu v rozsahu nejméně čtyř hodin denně, pracovní dny neřeší.
„Uvědomujeme si, že v Brně by taková situace vedla k něčemu, co bychom nechtěli dopustit,“ zdůvodňuje zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09), proč se vedení města rozhodlo financovat poskytování péče o akutní stavy ve všední dny.
V Brně se kromě FNUSA postarají o pacienty s prudkou bolestí zubů od ledna také stomatologové na soukromé klinice K 11 na Karáskově náměstí v Židenicích, kde o službu projevili sami zájem. Její rozsah bude o víkendech a svátcích od 9 do 13 hodin.
|
Zmatek v Hustopečích. Ve frontě na zubaře čekaly od rána stovky lidí
„Provozovali jsme ji už dříve, nejde o žádný experiment. Naším cílem je posunout službu na vyšší úroveň – aby fungovala jako běžná moderní soukromá stomatologická praxe. Chceme, aby se pacienti cítili důstojně a v klidném prostředí i v situaci, kdy přicházejí s akutním problémem,“ říká šéf kliniky Jaroslav Vysloužil.
Vyjednávání se zubaři
Na Blanensku a Znojemsku bude jako dosud fungovat takzvaná rotující pohotovost, kdy se střídají lékaři ve svých ordinacích. Na Hodonínsku se o akutní stavy postará v kyjovské nemocnici externí stomatolog, stejně jako v případě Vyškovska a tamního špitálu. Na Břeclavsku vedení tamního zdravotnického zařízení ještě jedná se zubaři a pojišťovnami. V regionech byly dosud zubní pohotovosti otevřené jen o víkendech a svátcích od 8 do 13 hodin, od ledna časy zůstanou podobné.
„V případě stomatologických pohotovostí jsme se ocitli v komplikovanější situaci, než v jaké byly dosud kraje. S přechodem na pojišťovny odpadá zákonem stanovená povinnost stomatologů zapojit se do pohotovostní služby, kterou vůči krajům dosud měli,“ upozorňuje náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Bodnár.
|
Falešní zubaři mě nešokují, nelegálních praxí přibývá, tvrdí šéf komory Šmucler
Aby se podařilo všude zajistit fungování pohotovostí, zapojily se do jednání oblastní stomatologické komory.
Hejtmanství zbavené povinnosti službu zajistit a financovat aktuálně čeká na konečné informace od pojišťoven, do jakých krajských špitálů budou pacienti se zuby chodit. Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera by alespoň mělo nevyužité finance nechat v této oblasti.
„Když kraje ušetřily napřímo díky tomu, že pohotovost financují pojišťovny, a nepřímo tím, že jim ubyla práce, byla by slušnost, aby peníze nedaly třeba do rockových koncertů s bezplatným vstupem, ale udržely jimi aspoň předchozí rozsah péče a pomohly zřídit například denní nízkoprahové zubní ordinace, které slouží všude ve světě ve městech typu Brno, Praha, Ostrava pro sociální případy,“ míní Šmucler.
Konec nonstop lékárny u hlavního nádraží
Pohotovostní lékárna Dr. Max na rohu ulic Bašty a Masarykovy před hlavním nádražím v Brně už nebude fungovat v nepřetržitém provozu, a to aspoň minimálně nějakou dobu. Od ledna se otevírací doba omezí na čas mezi sedmou ráno a půlnocí.
Hejtmanství přestane provozovateli jediné nonstop lékárny v kraji vyplácet příspěvek 3,65 milionu korun ročně, protože lékárenskou pohotovost musejí místo něj nově zajistit pojišťovny. A za peníze od nich se mu nepřetržitý provoz nevyplatí. „Už provoz ve večerních hodinách je vysoce ztrátový a v noci obzvláště,“ podotýká mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.
Pojišťovny na nonstop otevření přispějí jednorázově 720 tisíc. Za každou hodinu nadstandardní otevírací doby mezi pátou odpoledne a jedenáctou večer platí 1 200 korun. Hejtmanství si vyžádalo data ohledně možného nutného doplatku, noční návštěvnosti či struktury nákupů. Pak se rozhodne, zda bude dotovat nepřetržitý provoz.