V brněnské zoo uzavřeli cestu k lední medvědici, hrozí zřícení svahu

Cesta je neprůchozí od úterního odpoledne. Doporučení k jejímu uzavření dal odborník stavebního úřadu kvůli nestabilnímu svahu za voliérou orlů východních.

„Nebylo na co čekat, nestabilita svahu ohrožuje návštěvníky i zaměstnance. Sesuv je stále aktivní, může tak kdykoliv dojít k nečekanému uvolnění kamene,“ oznámila ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová.

Všechna zvířata jsou podle vyjádření zoo v pořádku a nejsou nijak ohrožena. Orla východního z voliéry vedle problematického svahu přesunuli do zoologické zahrady v Liberci.

„Stav svahu se monitoruje řadu let. V poslední době se výrazně zhoršil a bohužel dospěl do stadia, které ohrožuje zdraví lidí. Ve spolupráci s vedením zoo hledáme řešení, jak situaci vyřešit a cestu co nejdříve opět zpřístupnit,“ sdělil náměstek brněnské primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Medvědice Cora, která se ocitla mimo zraky návštěvníků, bude mít v listopadu 25 let. V Brně úspěšně odchovala pět mláďat, která mezi lidmi získala mimořádnou popularitu. Obývá však stárnoucí výběh, přičemž stavba nového není kvůli vysokým finančním nákladům na pořadu dne.

Zájemci si ji mohou prohlédnout aspoň přes web zoo, kde běží přímý přenos z její expozice.