Brněnská zoo vyhlíží důstojnější vstup, ambiciózní plány se musely seškrtat

Odvážné vize, které v roce 2009 vzešly z architektonické soutěže, vzaly za své a dnes s nimi už nikdo nepočítá. Hlavní brána přitom bývá vizitkou každého podobného areálu. „Opravdu už je potřeba to řešit. Občané si stěžují, že není kde parkovat, vstup do zoo je skutečně tristní,“ poukazuje na současnou situaci opoziční zastupitelka Monika Lukášová Spilková (Piráti).

Ta věří, že tentokrát už se s neutěšenou situací skutečně podaří pohnout. I proto, že aktuální plány, které nedávno schválili brněnští radní, jsou o poznání skromnější než dřívější okázalé představy. „Projekt vstupního objektu s parkovištěm pro zoo byl v minulých měsících aktualizován, a to z důvodu vysokých předpokládaných nákladů,“ sděluje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

I tak má však parkoviště, nová pokladna a prostor s občerstvením vyjít na téměř čtvrt miliardy korun. Součástí plánů zůstala i lávka, která propojí plochu pro auta se zoo nad poměrně rušnou silnicí vedoucí na Kuřim.

Podle ředitelky zvířecí zahrady Radany Dungelové se osekáním dřívějších záměrů zvyšuje pravděpodobnost, že se skutečně podaří skvrnu na image areálu odstranit. „Proto je zadání pro vstupní objekt omezeno kromě parkoviště už jen na řešení funkčního odbavení návštěvníků a se zabudováním zvířecí expozice se v něm nepočítá,“ oznamuje. Parkoviště se navíc kvůli úsporám neschová pod zem, ale zůstane na povrchu.

Je to krok zpět, kritizuje exředitel

Martin Hovorka, který do loňska vedl zoo více než dvacet let, považuje příklon politiků k úspornější variantě za krok zpět. „Do projektu už šlo 50 milionů korun na různé přípravy, odkupy pozemků nebo demolice. Zoo bude jen dál ztrácet na atraktivitě. Kdyby už to bylo hotové, nebude zoo ztrátová a město na ni nebude muset doplácet,“ tvrdí bývalý ředitel s tím, že krátce před svým koncem ve funkci už byl na cestě k dohodě na původním projektu mimo jiné s městskou částí Kníničky, na jejímž katastru má parkoviště vyrůst.

To však starostka Kníniček Lenka Ištvanová (nez.) odmítá. Zároveň se jí příliš nelíbí ani aktuální návrh, zejména kvůli nárůstu počtu parkovacích míst. „Doufáme, že naše připomínky zohlední,“ hlásí starostka. Podle jejích slov ji na magistrátu ujistili, že jde zatím jen o návrh, a ne výslednou podobu. Kromě zmenšení plochy pro auta čítající aktuálně 290 stání Ištvanová požaduje, aby zde neparkovaly autobusy se zájezdy návštěvníků. Bojí se totiž, že by jejich šoféři nechávali nastartované motory, kvůli čemuž by obyvatele domů v okolí obtěžoval hluk a zápach.

Parkoviště má vzniknout v jižní části rozsáhlé plochy, zatímco na její druhé straně plánují vlastní rozvoj právě Kníničky. Chtějí tu vybudovat dům s pečovatelskou službou a mateřskou školu, přičemž s těmito záměry je třeba sladit upravený projekt města na nový vstup do zoo.

Podle mluvčího magistrátu Poňuchálka nicméně nebudou potřeba velké změny. „Řešení technické a dopravní infrastruktury bude upraveno pouze v napojení objektu vstupu do zoo podle nového návrhu,“ ubezpečuje s tím, že pod odborným a krkolomným souslovím se skrývá investice za téměř 60 milionů korun. „Postavíme novou páteřní komunikaci s chodníky, vsakovací zařízení dešťových vod, kanalizaci, přeložku užitkového vodovodu pro zoo nebo veřejné osvětlení,“ jmenuje Poňuchálek.

Tento projekt je už téměř hotov, naopak pro ten na samotný vstup do zoo teprve magistrát hledá projektanta. Další možné termíny jednotlivých fází včetně výstavby mluvčí zatím neupřesnil.

Brněnská zoo se do budoucna nevzdává ani možnosti postavit nový pavilon. „Samozřejmě bychom rádi vybudovali zajímavé expozice v území navazujícím na vstupní objekt. Nyní připravujeme aktualizaci generelu (koncepce rozvoje – pozn. red.) zoo, kde budou možnosti odpovídající podmínkám tohoto území zahrnuty,“ podotýká Dungelová.