Přibudou paviáni, jedná se o tygrech či hrošíkovi V rámci strategie, jež si do roku 2040 klade za cíl zoo oživit, je v plánu mnohem víc než jen nová éra ledních medvědů. Již brzy třeba dorazí ze dvou zahraničních zahrad skupinka paviánů dželada. „Protože se množí během celého roku, očekáváme, že se jejich počet dále zvýší,“ nastiňuje ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová. Stejně jako u medvědů si slibuje dobrou pozorovatelnost, v blízkosti navíc vznikne příští rok průchozí pavilon pro deset subtropických druhů. K vidění by v budoucnu mohla být rovněž mláďata tygra sumaterského. Vedení zahrady nyní jedná s indonéskou vládou o dodání samice a samečka, které má v plánu spářit. „Čekáme jen na potvrzení indonéskými úřady, přesné datum tedy nevíme. Jakmile razítko získáme, vyřízení dokumentů potrvá minimálně další dva měsíce, pak by převozu nic bránit nemělo,“ doufá ředitelka. Další vizí je hrošík liberijský. „Šlo by o velký pavilon, na který se nyní snažíme získat dotace. Co bude potřeba dofinancovat, zajistí město,“ přibližuje náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).