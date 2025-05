„Dětem i dospělým bychom tímto chtěli nabídnout společný zážitek. Je to čas překvapení, poznání, soutěžení a řemeslné krásy. Všemi smysly máme vnímat svět a stejně tak i vstoupit do Imaginária – světa autentických tvůrců, divadelníků, výtvarníků, kreativních osobností a přátel Divadla bratří Formanů,“ láká na výstavu Matěj Forman.

Projekt se do Znojma dostal po dlouhém plánování, současné vedení města oslovil už před dvěma lety v Opavě. Jeho záměrem je připomenout neomezenost lidské fantazie i to, že v ruční práci je krása a hodnota.

„V Opavě jsme se přesvědčili, že takovou výstavu chceme poskytnout i Znojmákům. Prostředí kláštera v Louce bude navíc zážitek umocňovat,“ má jasno znojemský starosta František Koudela (ODS).

Od roku 2013 zavítalo bratrské duo kromě Opavy do více než dalších dvaceti českých měst, úspěchy sklízí také za hranicemi. Vstoupit do světa fantazie mohli lidé i v Paříži, Drážďanech či dánském Silkeborgu. Ty, kteří výstavu navštívili už jinde, ale i tak může překvapení čekat znovu. V každém prostoru se totiž projekt liší od těch předchozích a nabízí tak neotřelý zážitek.

Umělecké duo bratří Formanů až do září zakotvilo s výstavou Imaginárium v louckém klášteře ve Znojmě. Stovky různých předmětů spojují interaktivní zábavu a umění, inspirované lunaparkem nebo cirkusem. (2025)

Za tím znojemským mohou lidé zavítat každý den od 10 do 18 hodin. Dospělý návštěvník zaplatí 140 korun, zvýhodněné vstupné pak vyjde o 30 korun levněji. Sníženou cenu mohou využít také rodiny, na děti do tří let čeká zábava zadarmo. Kromě výstavy nabízí organizátoři i sobotní dětské workshopy nebo komentované prohlídky.

„Projekt oživí letošní turistickou sezonu ve městě, na návštěvníky i místní toho ale čeká víc. Spolu s kolegyněmi z Galerie a Prostoru připravujeme další aktivity, které budeme postupně odtajňovat. Zaměříme se nejen na rodiny s dětmi, ale také na školní skupiny,“ nastínil za pořádající Znojemskou besedu Karel Semotan.