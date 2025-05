Byty, jazyky, bezpečnost. Znojmo chystá recept na město, kde se vyplatí žít

Problematiku Znojmo řeší proto, že počet obyvatel ve městě dlouhodobě stagnuje. Nepříznivý trend mají zvrátit právě byty blíže k centru i lepší dopravní dostupnost. Oboje má podle znojemských politiků potenciál nalákat nové obyvatele.

Dosavadní výstavba podle místostarosty Jiřího Kacetla (Pro Znojmo) sledovala ne příliš ideální starý územní plán. „Rozhodli jsme se proto pro novou koncepci, která volná místa v centru města využije. Protože ale vhodné pozemky vlastní soukromníci, bude stát na spolupráci s nimi,“ vysvětluje Kacetl.

Nově by se tak mohlo začít stavět na místě bývalé staré nemocnice mezi Vídeňskou ulicí a ulicí Na Kolbišti. „Staré budovy majitel demoluje několik let a územní studie už je projednaná. Jedná se přesně o plochu, která pomůže zástavbu zahustit,“ přibližuje Kacetl. K výstavbě je připravena rovněž Malá Louka, která náleží stejnému vlastníkovi.

Ne vždy jde ale domluva hladce. Zájem má vedení města také o zvelebení starého autobusového nádraží a části průmyslové zóny, s bývalým majitelem ale doposud k žádnému řešení nedospělo. Nyní, po změně vlastníka, doufá Kacetl v prolomení ledů a diskusi o dalším využití.

Stavět chytře a úsporně

Využití ploch v centru by mohlo navíc ulevit i rozpočtu. Pokud by se využila místa v oblasti s rozvinutou infrastrukturou, snížil by se tlak na její další budování a zdroje by bylo možné použít na lokality, kde chodníky, dětská hřiště nebo silnice chybějí.

„Ve shodě s předchozím vedením města jsme se navíc rozhodli připravit zásady spolupráce s investory, aby Znojmo lépe získávalo prostředky na občanskou vybavenost a mohlo také koordinovat nově vznikající rezidenční oblasti,“ objasňuje starosta František Koudela (ODS).

Aktuální územní plán přitom počítá s výstavbou až 3 150 bytů pro přibližně osm tisíc lidí. Jen to ale podle urbánního ekonoma Víta Zemana, jenž ve spolupráci se společností Frank Bold analýzu zpracoval, nestačí. Poukazuje na paradox, že i přes intenzivní výstavbu, kdy za posledních 20 let ve Znojmě vzniklo více než dva tisíce nových bytů, se počet obyvatel snížil o tisícovku.

Snaha zalíbit se mladým

S touto skutečností souvisí několik faktorů. „Znojmo stárne velmi rychle jak na úrovni regionu, tak i celé republiky. Zároveň odtamtud odcházejí mladí lidé a rodiny. Město by se tedy mělo snažit být atraktivní pro všechny generace, což lze podpořit právě výstavbou dostupného bydlení nebo zrychlením dopravní dostupnosti,“ navrhuje Zeman a dodává, že dalším z faktorů je i rozvoj apartmánového bydlení pro turisty.

Právě dopravní dostupnost vnímá Kacetl jako jeden z hlavních receptů na zvýšení atraktivity města v očích mladých a rodin. Vyzdvihuje především plán rychlodráhy do Znojma, o kterou sám usiluje již několik let.

„Znojmáci by se tak do Brna dostali za 25 minut, což je skoro stejné jako z Bystrce do jeho centra. Lidé, kteří by se tam jinak kvůli práci přestěhovali, by ve Znojmě mohli zůstat a pohodlně dojíždět,“ vysvětluje.

Rakouská jednotka ve stanici Znojmo

Jako další možná lákadla vidí podporu jazykového vzdělávání, kromě angličtiny zejména němčiny. „To by mohlo mladým lidem pomoci s uplatněním v blízkém Rakousku. Sice se tak děje už teď, ale obvykle nacházejí pozice v manuálním odvětví. Rádi bychom jim pomohli s přípravou i na jiný typ práce,“ doplňuje místostarosta.

Podle bývalé starostky Ivany Solařové (ANO) by se město mělo zaměřit i na bezpečnost. „Pohybují se tu skupiny mladistvých, které terorizují okolí, a vedení města naši dohodu se státní policií a plánovanou bezpečnostní skupinu z občanů, odborníků a zástupců bezpečnostních složek uložilo k ledu. Pokud chceme, aby tu mladí lidé zůstali, musejí mít pocit, že je město především bezpečné a otevřené,“ konstatuje.

Odkládaný domov pro seniory

Solařová připomíná, že město musí myslet také na seniory. Toho si je radnice vědoma a avizovala, že plánuje znovu pracovat na výstavbě nového pavilonu domova pro seniory v ulici U Lesíka. „Plánujeme zadat architektonickou studii, která bude podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Ověřovací studie byla zpracována už před dvěma lety, bývalé vedení města s projektem nijak dále nepohnulo,“ zmiňuje Kacetl.

Zanedbanou přípravu ale současná opozice odmítá. „Hledali jsme efektivnější řešení, protože tento pavilon ve finále žádná nová místa nenabídne. Pouze přesune seniory z jednoho místa na jiné. Zvažovali jsme například formu partnerství veřejného a soukromého sektoru a sledovali vývoj v sousední lokalitě Křivánky, kde se soukromý developer chystá postavit domov s poměrně velkou kapacitou,“ říká Jan Blaha (ANO), který měl dříve sociální oblast na starosti.

Dodává, že pro Znojmo se jeví jako smysluplné usilovat o připojení k projektu České asociace pojišťoven, která chce ve spolupráci s vládou vybudovat dvacet nových domovů pro seniory.