Dva vězni v Kuřimi několikrát znásilnili jiného, vyhrožovali mu zbitím

  17:24,  aktualizováno  17:24
Ani za mřížemi nedokázala dvojice mužů podle obžaloby ovládnout své násilnické choutky. Ve věznici v Kuřimi na Brněnsku obvinění opakovaně znásilnili muže, který se jim podvolil pod pohrůžkou násilí. Případ řeší Krajský soud v Brně, jednání probíhají s vyloučením veřejnosti.
K prvnímu znásilnění došlo podle obžaloby v únoru 2022, přesné datum se nepodařilo zjistit.

Dva obvinění podle spisu pod pohrůžkou fyzického násilí přinutili poškozeného, aby se svlékl. Jeden z agresorů po něm požadoval orální sex, druhý anální. Oběť se ze strachu podvolila.

„Takto poškozeného zneužili opakovaně v dalších nejméně čtyřech případech, a to vždy pod pohrůžkou fyzického zbití,“ stojí ve spisu.

K úternímu soudnímu stání dorazil pouze jeden z obviněných. Líčení se odehrálo za zavřenými dveřmi, další soudní jednání původně plánované na středu bylo odloženo.

Věznice Kuřim disponuje specializovaným oddílem pro odsouzené, kteří se dopustili sexuálního deliktu v důsledku svých odlišných sexuálních preferencí. Díky zahájení jejich léčby už ve výkonu trestu má být výrazně zkrácena následná doba jejich pobytu v psychiatrických nemocnicích.

