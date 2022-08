Muž dostal pět let za znásilnění třináctileté dcery. Tvrdí, že ho sváděla

Znásilnění se odehrálo v bytě. Sedmapadesátiletý muž z Hodonínska podle spisu nejdříve nezletilou dívku osahával. Ta se bránila a snažila se zakrývat. Potom jí násilím vtlačil penis do úst. Nehledě na to, že ho kousla, pokračoval.

Podle žalobce muže nezastavilo ani to, že se dívka dusila a plakala, otec nereagoval ani na její opakované prosby, aby přestal. To trvalo několik desítek minut.

Obžalovaný si podle spisu vše natáčel na mobilní telefon, pořídil zhruba pět videí a 38 fotografií. Dopustil se tím pořizování dětské pornografie a zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Muž vinu sice přiznává, ale zlehčuje obavy ohledně toho, jaký vliv může mít jeho počínání na dospívající dceru. Částku 50 tisíc korun navrhovanou jako finanční odškodnění označil za příliš vysokou. Podle něj se dívka se zážitkem vyrovná velice rychle. „Je to moc. Ona je prý na holky. Moc to tak ale nevypadalo, když mě sváděla,“ reagoval obžalovaný.

Když se ho předseda senátu Petr Jirsa zeptal, zda by situace pro dívku neměla být o to těžší, protože je jejím otcem, muž to odmítl. „Video vypadá jinak, než realita. Možná to vypadá, že je jí to nepříjemné, ale já měl pocit, že se jí to líbilo,“ poznamenal. Nyní čtrnáctiletá dívka se ale podle svědků stále vyrovnává s prožitým traumatem a chodí na terapie.

Se svými dětmi není v kontaktu

Obžalovaný má celkem tři děti, s nimiž není v současnosti v kontaktu. Viní z toho jejich matku, která je podle jeho slov „zmasírovala“ tak, aby se s otcem nechtěly stýkat.

„Postoj obžalovaného byl zásadní při udílení trestu. Relativizuje následky na psychice své dcery, přestože je obecně jasné, že znásilnění vlastním otcem musí mít následky vždy. Využil své pozice autority a toho, že jej do té doby dcera měla ráda a vzhlížela k němu,“ odůvodnil rozhodnutí soudu Jirsa.

Nižší trest by podle něho v tomto případě neměl smysl. „Nebyla potvrzena žádná sexuální deviace, nevedl by tedy k nápravě,“ dodal.