Na Baťově kanále otevřeli zmodernizovaný přístav. Zakotví v něm až 35 lodí

Přestože se Veselím nad Moravou přehnal v sobotu odpoledne déšť, a to zrovna v době plánovaného slavnostního zahájení plavební sezony, nenechaly si slavnostní regatu ujít stovky lidí. Veselský přístav teď po investici za 97 milionů nabízí stání pro 33 malých a dvě velké lodě, místo původních jedenácti míst.

„Vybudovali jsme také servisní centrum, které umožňuje ekologicky natankovat lodě, odevzdat vodu a odpady. Jedná se o první moderní přístav na Baťově kanále,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

V regionu si od vylepšení slibují i větší zájem ze strany turistů. „Vnímáme, že tohle je pro naše město obrovskou příležitostí, jak přivítat další turisty a v maximální míře otevřít Baťův kanál pro veřejnost. Veselský přístav je opravdu krásné místo a věříme, že se sem návštěvníci budou rádi vracet,“ věří starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář.



Slavnostního otevření se zúčastnil i premiér Andrej Babiš. „Na Baťově kanále jsou v plánu investice téměř za dvě miliardy. Jde o dalších dvanáct investic,“ uvedl Babiš.

Počítá se s rozšířením přístavu ve Veselí, kde do dvou let vzniknou místa pro dalších 40 lodí, ale také s prodloužením Baťova kanálu jednak do Hodonína, a také do Kroměříže. V Napajedlech na Zlínsku má vzniknout stání pro 77 lodí včetně servisního centra, což by měl být největší přístav na Baťově kanále.



V plánu je také vybudování nového plavebního okruhu, který propojí Veselí nad Moravou a Vnorovy. „Očekáváme pak nárůst do roku 2035 na 210 tisíc návštěvníků ročně, nyní je to asi 90 tisíc ročně,“ dodal Fojtů.

Baťův kanál, který je dlouhý necelých 55 kilometrů, vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí.