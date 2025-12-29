Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic

Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku. Když jejich auto s lupem dostihli policisté, snažil se je řidič setřást, jenže zabočil do slepé ulice. Spolujezdec se ještě pokoušel skrýt u popelnic, ale ani tento manévr mu nevyšel.
foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dva maskované muže, kteří s lupem z trafiky naskočili do připraveného pickupu, zpozoroval při své obchůzce pracovník ochranky v Tišnově na Brněnsku v sobotu ráno. Okamžitě zavolal na policii, která za zloději vyslala několik hlídek.

Jedna z nich narazila na hledané auto před Kuřimí. Řidič pickupu se snažil zmizet, jenže nedopatřením zamířil do slepé ulice. Tam naznal, že další ujíždění nemá smysl, a svou snahu vzdal.

„Spolujezdec se pokusil schovat u popelnic, odkud ho pod pohrůžkou namířené střelné zbraně bleskově vyzvedla druhá hlídka. Letmý pohled do interiéru vozu s cigaretami a dalším zbožím potvrdil policistům, že před sebou mají pachatele krádeže,“ popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ukázalo se, že řidič pickupu s ukradenými značkami nevlastní řidičský průkaz, navíc odmítl test na drogy. Policisté nyní zjišťují, zda dopadená dvojice nemá na svědomí i další krádeže v okolí.

