Když strážníci na muže podle popisu narazili, tvrdil jim, že chce jen najít starší ženu, aby se jí omluvil.
„A za co?“ ptá se na záznamu opakovaně jeden ze strážníků muže, který neví, jak odpovědět, aby na sebe nepráskl, že sedmasedmdesátiletou seniorku před pár minutami okradl. Ten tvrdí, že jí chtěl sice něco vzít, ale nevzal, protože to ještě před jejím nástupem do tramvaje spadlo na zem a stále leží na zastávce na Malinovského náměstí, kde se incident odehrál.
„Ukázalo se však, že masivní kulatou náušnici ze žlutého kovu, podle ženy zlatou, měl celou dobu u sebe,“ podotkl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Rychlost dopadení byla možná i díky tomu, že seniorka duchapřítomně šla v tramvaji hned za řidičem a ten okamžitě přibrzdil u první hlídky městské policie, aby jí vše přetlumočil.
„Strážníkům následně žena vylíčila, jak si s ní dvacetiletý muž ještě o chvíli dříve přátelsky povídal na zastávce a využil prý okamžiku, kdy nakročila do svého spoje,“ přiblížil Ghanem s tím, že zloděj ženu strhnutím šperku na uchu naštěstí nijak neporanil.
Od městské policie si celý případ následně převzala kvůli podezření na trestný čin přímo státní policie.