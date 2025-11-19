VIDEO: Kapsář ženě při chůzi bleskově prošacoval kabát, ukradl drahý mobil

Nechat volně rozepnutý kabát a v jeho kapse drahý mobil se nevyplatilo ženě, když s plnýma rukama procházela podchodem pod hlavním nádražím v Brně a stoupala po schodech k nástupišti. Příležitosti po deváté večer využil zloděj, který ji prošacoval a s hodnotným telefonem rychle zmizel. Policisté po něm pátrají.

Zloděj si svou oběť vytipoval už v podchodu, kdy ji míjel. Po pár sekundách se ale zastavil, ohlédl se za ženou a přidal do kroku, aby ji ještě dostihl před nástupem do vlaku.

„Muž šel v těsné blízkosti za ní a přitom jí nenápadně prohledal kapsy kabátu. Z něj odcizil mobilní telefon v hodnotě téměř 25 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Žena na krádež přišla až ve vlaku, kdy už byl dávno pryč. Policistům vše nahlásila a ti díky mnoha kamerám, které se na nádraží nachází, brzy našli na záběrech i tuto krádež.

Ačkoliv to i ze zveřejněných záznamů vypadá, že krádež není pro muže ničím sprostým a novým, policisté dosud nezjistili jeho totožnost.

Žádají proto nyní se zhruba měsíčním odstupem od události z 21. října o pomoc veřejnost. „Je také možné, že se jedná o cizince,“ dodal Chaloupka.

Policisté i v této souvislosti zároveň upozorňují, aby byli lidé obezřetnější nyní před Vánocemi, kdy se v obchodních centrech pohybuje větší množství lidí.

