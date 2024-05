Na to si přijdeš sám, radil Petr Štěpánek novému Jiříkovi v moderní Zlatovlásce

Je to víc než padesát let, co se Petr Štěpánek coby filmový Jiřík zapsal do srdcí dívek, slečen a dam po celé republice. Zlatovláska z roku 1973 ho katapultovala mezi herecké idoly druhé poloviny minulého století.

Tomáš Weber si jeho výkon po půlstoletí pečlivě nastudoval. Ne však proto, aby Štěpánkova Jiříka kopíroval.

„Jedná se o dva rozdílné filmy, přestože vycházejí ze stejného erbenovského námětu. Sám dobře vím, že dvakrát vstoupit do stejné řeky nejde. I když je námět stejný, ten kluk (Jiřík) je úplně jiný. Ani jsem nepřemýšlel o tom, že bych měl z toho původního vycházet, nebo se proti němu naopak vymezovat. Osobně jsem vyšel ze skvělého scénáře od Lucie Konášové pro současnou Zlatovlásku. Na tu z roku 1973 jsem koukal ze zvědavosti, abych věděl, jak se k filmu přistupovalo tehdy,“ vyznal se čtyřiadvacetiletý Weber.

Filmový štáb už má za sebou velkou část natáčení, naposled se na začátku května usadil na zámku Lednice na Břeclavsku. V kouzelném prostředí tamního Lednicko-valtického areálu plnil Jiřík úkoly nezbytné pro to, aby se mohl ucházet o ruku Zlatovlásky.

Z natáčení moderní verze Zlatovlásky, která bude mít premiéru v roce 2025. Roli krále si zahrál Petr Štěpánek (vpravo), v legendární pohádce z roku 1973 představitel Jiříka. (květen 2024)

To vše se odehrává za přítomnosti Petra Štěpánka, o němž Weber mluví jako o „panu Štěpánkovi“ a s velkým respektem. Přiznává, že o jeho roli Jiříka společně mluvili. Ne však proto, aby ho pětasedmdesátiletá legenda českých filmových pláten usměrňovala.

„Věřím tomu, že i on vnímá rozdíly. Když jsme si spolu povídali o tom, jak k roli přistoupit, řekl mi: chlapče, na to si musíš přijít sám,“ usmívá se Weber. Se Štěpánkovým přístupem souhlasí. „Vždycky si chci stát za svojí uměleckou soběstačností a samostatností. Možná mi ani moje ego nedovolí ptát se moc na rady. Mám pocit, že si na to opravdu chci přijít sám. Tím, že s námi pan Štěpánek tady je, se krásně uzavřel jeden kruh. Samozřejmě vnímám, že se mnou hraje představitel toho ikonického Jiříka, na place se od toho ale člověk musí oprostit,“ doplnil student brněnské JAMU.

Natáčení skončí na Sicílii

Filmaři už mají za sebou natáčení v interiérech i exteriérech například na hradě Sovinci, v Rychlebských horách či na pražském Barrandově. Po jihu Moravy se chystají zpět do Prahy, na Slovensko a dokonce i na Sicílii, kde by měli natáčení v červnu uzavřít.

„Všechny lokace jsou úžasné a dohromady vytvoří dva světy – království plné květin, radosti a krásy, ve kterém žije Zlatovláska, a naproti tomu chladné, temné a chudé království, ze kterého přichází Jiřík. Lednický zámek a jeho okolí je svou krásou samozřejmě předurčen být tím radostným prostředím a jsem si jist, že diváky v kinech naprosto nadchne,“ pochvaloval si jihomoravskou lokaci producent snímku Viktor Krištof.

Film v režii Jana Těšitele by se měl v kinech objevit v lednu 2025.

Jeho natáčení nadchlo i Webera. Učarovaly mu kostýmy, v nichž se herci měnili v pohádkové postavy. „Jestli se říká, že herce na divadle ‚dodělává‘ kostým, tak tady to platí dvojnásob. V těch dekoracích a barvách, v nichž jsme pracovali, se člověk jen probudí a nemusí nic moc hrát,“ zasnil se. Rád hrál také s parson russel teriérem jménem Boreggo, který vystupuje v roli jeho psíka Štístka. „Je to moc chytrý psík, velký borec,“ řekl o něm.

Rád se vrátil do prostředí Lednicko-valtického areálu, který navštívil jako dítě a pak naposled před zhruba pěti lety. Během natáčecích dnů vyrážel i běhat do okolí. „Krása toho zámku mě dostávala do kolen,“ neskrýval Weber obdiv k prostředí, v němž filmový štáb vytvořil království Zlatovlásky.