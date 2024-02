Zemědělci na jižní Moravě vyrazí do Brna i k hranicím, škodit nechtějí

V úterý měli organizátoři hlášenou účast 180 traktorů a další zemědělské techniky. „Vždy pojede jeden řidič, případně dva tři osobní vozy jako doprovod. Na začátku tras se zemědělci kolem půl desáté seřadí do kolon, aby v deset hodin mohly všechny směry najednou vyjet,“ přibližuje Martina Boková ze Zemědělského svazu.

Tři trasy se protnou kolem jedenácté hodiny před Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) v Kotlářské ulici v Brně. „Tam účastníci na chvíli zastaví a pojedou zase zpět k domovu. Cílem není blokovat Brno, ale pouze ukázat sounáležitost v rámci celoevropských protestů zemědělců,“ podotýká Boková s tím, že akce má skončit do 12 hodin.

Další zemědělci se vypraví po Blanensku, na Znojemsku vyrazí k rakouské hranici a na Hodonínsku ke slovenské, kde se mají potkat ministři zemědělství Slovenska a Maďarska i představitelé agrárních komor včetně té české.

Protestu se zúčastní zemědělci z podniků různé velikosti a zabývajících se rostlinnou i živočišnou výrobou.

Vadí byrokracie i levný dovoz

Podle Lindy Szemlové ze Zemědělské společnosti Devět křížů v Domašově na Brněnsku mají hned několik důvodů pro nespokojenost. Například dotace - myšlenka je podle ní správná, ale praxe se úplně nepovedla. „Když se podívám na nárokové dotace, které jsou na produkci a komodity jako mléko, maso, drůbež, tak s tím se bohužel čaruje na evropské i národní úrovni poměrně nešťastně. Dalším příkladem je Green Deal. Všichni máme rádi přírodu, krajinu a myšlenka sama o sobě je to určitě vzletná, ale aplikace je strašně přitažená za vlasy a spousta nařízení si protiřečí,“ zmiňuje Szemlová.

Zítřejší protest podporuje i Svatopluk Müller z podniku Zemagro v Archlebově na Hodonínsku. I on se „zelenou dohodou“ vlastně souhlasí, ale musí se podle něj používat selský rozum. „Dále protestujeme proti tomu, že nemáme stejné podmínky jako dovozci ze třetích zemí, kteří nemusí plnit přísná evropská pravidla. Jejich zboží je tak levnější a bortí ceny na evropském trhu,“ poukazuje Müller.

„Všichni fandíme Ukrajině a chceme, aby se třeba hospodáři v Jižní Americe měli dobře. Ale proč sem dovážet bezcelně komodity, které obsahují látky, které nechceme a my sami je nepoužíváme, i za cenu toho, že máme vyšší náklady? Proč to máme jíst? A uhlíková stopa? Tu najednou nikdo neřeší,“ doplňuje s tím, že kdo zemědělcům fandí, měl by je podpořit kupováním českých potravin. A také tím, že si zítra na krk uváže šátek.

O zapojení do protestu uvažuje také předseda Agrodružstva Miroslav na Znojemsku Radek Janeček. „Tady už nejde jen o zemědělce v České republice, ale v celé Evropě. Určitě není účelem protestu lidem komplikovat život. Akce dává smysl, protože je to celoevropská koordinovaná záležitost a je potřeba se zamyslet nad zemědělstvím v celé Evropské unii,“ míní.

19. února 2024

Zemědělcům vadí také přebujelá byrokracie. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už slíbil, že do 1. března předloží návrh řešení, které má zastavit „další rozvrat českého zemědělství“, jak současnou situaci označuje agrární komora. Její mluvčí Barbora Pánková nastínila, že v opačném případě tato největší zemědělská organizace v tuzemsku vyzve k protestním jízdám.

„Podmínky nemáme tak špatné“

Ne všichni farmáři nicméně zítra své kolegy podpoří. Josef Fabičovic mladší, majitel Agro Fabičovic z Ivaně na Brněnsku, si myslí, že zemědělci mají dost práce na to, aby jezdili stávkovat. A že se stejně ničeho nedosáhne. „Jsem také proti Green Dealu a nelíbí se mi, co se děje. Mělo by se to ale řešit u jednacího stolu, a ne stávkou,“ prohlašuje.

Ani Jiří Marek z Farmy Markových v Únanově na Znojemsku se nezapojí, protože není zastánce protestů, při nichž se chodí s nataženou rukou. Podle něj platí, že každý zemědělec je strůjcem svého štěstí.

„Musíme se snažit sami a nečekat, že nám někdo něco dá. Určitě nesouhlasím s plno věcmi, co se dějí, jako třeba byrokracie. Ale řekl bych, že podmínky nemáme zase tak špatné, aby se nedalo fungovat. Musíme hledat nové cesty a možnosti, prostor tady je,“ říká.

Fiaskem skončil pondělní zemědělský protest, při němž měly stovky traktorů zablokovat pražskou magistrálu. Nakonec jich dorazilo méně, než se čekalo, a akce se chopily extremistické politické síly. Z jižní Moravy sem žádné traktory nejely a hlavní oborové organizace agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství se od protestu distancovaly.