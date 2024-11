Poslední mohykán mizí. Železničáři mění přejezdy s mechanickými závorami

Trať totiž protínají dvě krajské silnice třetí třídy. „Někteří za jejich koncem jistě uroní slzičku, protože jde o jistou nostalgii, věřím však, že nové automatizované zařízení zajistí větší bezpečnost,“ uvedla starostka Telnice Leona Bímová (nez.). Kritická situace či nehoda však podle ní ani na jedné z cest nenastala, alespoň co ona pamatuje. Jediným problémem je dlouhé stání aut, protože závory padají dolů velmi brzy.

„Důvodem náhrady je nevyhovující stav stávajícího elektromechanického zabezpečovacího zařízení. Přeměna je už v běhu, nový přejezd by měl být hotový na konci listopadu,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Nejedná se však o absolutní konec závorových „mohykánů“, protože ještě několik jich leží v polích či na účelových cestách ve Slavkově u Brna, poblíž Kyjova v Bzenci na Hodonínsku nebo u obce Šumná na Znojemsku. Celkově zůstávají mechanické závory v Česku zhruba na dvou stovkách míst.

„Samotné mechanické ovládání nejspíš v dohledné době nezmizí, protože je to nejvhodnější zabezpečení pro místa, kde je třeba závory otevřít jen párkrát ročně, například kvůli těžbě dřeva,“ doplnila mluvčí.

Ideální konec při úpravě trati

Strategií železničářů je především rušit přejezdy jako takové. Jak MF DNES nedávno informovala, správci tratí navrhují, aby zaniklo přibližně 1 100 z více než 7 500 přejezdů v celé České republice.

Konkrétně v Jihomoravském kraji se jejich pozornost soustředí vždy tam, kde se řeší modernizace některé z tratí. Například nyní u vrcholící elektrifikace a zdvoukolejnění železnice ze Střelic do Zastávky u Brna zanikly rovnou tři přejezdy. První z nich vedoucí do lomu v Omicích na Brněnsku, druhý v katastru stejné obce na polní cestě a třetí na podobné trase pro traktory u nedalekých Tetčic.

Koleje centrem Brna až na výstaviště zruší příští rok Papírově je vlečka vedoucí na brněnské výstaviště zrušená už dva roky, koleje uprostřed frekventované silnice v ulici Poříčí podél řeky Svratky ovšem stále leží. Současný stav však zůstane už jen několik měsíců. Aktuálně se připravuje projekt na jejich vyjmutí a rekonstrukci silnice. „Celkové náklady na realizaci jsou v řádech desítek milionů korun,“ uvedla Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu. V první fázi odstraní město ve spolupráci se silničáři úsek od areálu výstaviště po most na Renneské třídě, v další fázi výstavby zábran proti velké vodě zmizí i navazující úsek k napojení na železnici. Podle šéfa Veletrhů Brno Jana Kubaty nedává do budoucna smysl nechávat koleje ani v areálu výstaviště. „Když sem mohou kamiony dovézt případné kolejové exponáty, lze sem vždy dopravit i samotné kolejnice,“ prohlásil.

Jde tak spíše o méně využívaná místa, ne tak frekventovaná jako loni zrušený přejezd v Blansku a jeho nahrazení mostem, který lépe propojil obě části města přes hlavní koridor z Brna do Prahy. Pod místem, kde dřív byly závory, vznikl podchod pro pěší a cyklisty.

Podobný záměr letos oznámil starosta Blanska a zároveň krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS) také u nedalekého Spešova a Dolní Lhoty, kde vytížená železnice protíná všechny tři cesty, jimiž se lze z obou vsí dostat. Pro auta by vyrostla náhrada v podobě jednoho společného mostu, pro pěší a cyklisty opět i menší tunýlky pod tratí v místě stávajících přejezdů.

„Zadali jsme studie, které variantně řeší dvě možná umístění mostu. Pokud se zjistí, že je jeho stavba reálná, v prvé řadě musí následovat změna územního plánu,“ přiblížil jednotlivé kroky Crha s tím, že jasněji by mohlo být na konci letošního roku.

V dalším výhledu železničářů je zánik tří přejezdů v roce 2027. A to v souvislosti s již dvě desítky let plánovanou výstavbou zhruba dvoukilometrové elektrifikované odbočky z hlavního koridoru do Boskovic, díky níž se zajistí přímé spojení tohoto města s Brnem. Dvě křížení skončí díky přeložce trati a silnice, třetí za pomoci nadjezdu.

O rok později je v plánu zrušení dalších osmi přejezdů na modernizované trati z Brna do Přerova, především díky přeložkám silnice a koridoru, další dva pak železničáři plánují nahradit nadjezdem u Rohatce a Bzence na Hodonínsku.