Soumrak železničních přejezdů na jižní Moravě. Postaví místo nich mosty

Už více než rok jezdí řidiči po novém mostě v Blansku, který nahradil vytížený přejezd v centru města. Přístup do tamní části s názvem Staré Blansko byl čím dál komplikovanější i kvůli tomu, jak se zvyšovala frekvence vlaků na železnici a závory byly velmi často dole.

Blanenský starosta a zároveň krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS) už spřádá další plány na podobné stavby i v blízkém okolí. „Potřebujeme přemostění v Dolní Lhotě a ve Spešově,“ prohlásil nedávno dlouholetý politik. Hlavní železniční koridor z Brna přes Českou Třebovou do Prahy, který vede právě i přes Blansko, dnes křižují přejezdy do zmíněných dvou obcí o pár stovkách obyvatel.

Minulý měsíc se Crha přímo na místě potkal s pracovníky Správy železnic (SŽ) a dohodli se na společné cestě. „Město Blansko zadá vypracování územně-technické studie, která navrhne technické řešení zrušení přejezdů a stavbu nadjezdu. Současně navrhne podobu řešení pro chodce a cyklisty v místě zrušených křížení,“ přiblížil dohodu mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Jinými slovy rovnou tři přejezdy na půldruhém kilometru nahradí jeden společný silniční most. Vyčíslit náklady je v tuto chvíli podle Gavendy předčasné, částky teprve vzejdou ze zmíněné studie. Pro menší představu - přemostění v Blansku vyšlo na 350 milionů korun.

„Vnímám to jako opravdu velký problém, protože trať nám protíná obec. Chodí přes ni děti, dospělí, někdy jsou závory dole dvacet minut a lidé z jedné části obce nervózně čekají a pak stejně jdou, protože spěchají na autobus. Nedívá se mi na to dobře,“ popsala každodenní situaci starostka Spešova Ivana Holomková (nez.). Zároveň podotkla, že obyvatelé její obce i sousední Dolní Lhoty dnes nemají jinou možnost při odjezdu ze vsi než překonat trať. „Jsme totálně odříznutí,“ doplnila.

Někde vyřeší situaci přeložení trati

Správa železnic má mnohem víc plánů na úpravu železnice, ostatně se řídí heslem, že nejbezpečnější přejezd je takový, který vůbec neexistuje. V rámci plánovaných investic v Jihomoravském kraji se chystá zrušit dalších minimálně čtrnáct přejezdů na „okreskách“, tedy silnicích druhé a třetí třídy, které propojují obce napříč krajem.

Většina z těch plánovaných ke zrušení je součástí investice na modernizaci trati z Brna do Přerova, která má začít za dva roky. Hodně jich zanikne už jen tím, že se trať přeloží, aby nekřížila silnici, v některých případech jsou však v úvahách i nadjezdy. To je případ pětisethlavých Ponětovic na Brněnsku, kde dvě silnice protínají nynější trať ani ne 200 metrů od sebe.

Nadjezdy nahradí stávající křížení i na několika místech na Hodonínsku. Z deseti přejezdů mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou zaniknou dva. Ve Vracově v Jiráskově ulici se ten první nahradí podchodem pro pěší a cyklisty, auta budou muset sousední ulicí, kde je rovněž přejezd.

V nedalekém Bzenci ve směru na Strážnici pak stávající úrovňové křížení nahradí most. Železničáři tuto investici směřují na rok 2029, kdy chystají rekonstrukci celé trati.

Pět kolejí u Rohatce a nová silnice nikde

Letos už podle původního harmonogramu měla auta jezdit z nedalekých Ratíškovic do Rohatce po nové silnici, která by se vyhnula tamnímu přejezdu. Ten má rovnou pět kolejí. „Desetiletí už máme výjimku na to, že je tady stále takto široký přejezd, to už podle nových norem není možné,“ poznamenal rohatecký starosta Jarmil Adamec (nez.).

Ten si zároveň sype popel na hlavu za to, že se ještě nic neděje. Železničáři totiž čekají na změnu územního plánu obce, aby mohli nejen zrušit přejezd, ale především postavit náhradní cestu ze stávající silnice směrem k drůbežárně, kde se napojí na hlavní tah. V místě současného přejezdu vznikne podchod pro pěší a cyklisty. Starosta očekává, že nutnou změnu schválí letos. Odhaduje, že tak do tří nebo čtyř let by se na místě mohlo něco dít.

V souvislosti s plánovanou vysokorychlostní železnicí z Brna do Břeclavi zanikne rovněž přejezd v brněnských Přízřenicích, kde jej nahradí nová mimoúrovňová křižovatka na Moravanské, již společně připravuje Brno a Jihomoravský kraj.

Nadjezd vyroste rovněž v Šakvicích na Břeclavsku. Povede tady jak nad současnou tratí, tak budoucí rychlodráhou. Roky se už rovněž mluví o přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku, který se nechvalně proslavil videem přebíhajícího seniora, jenž jen se štěstím vyvázl ze střetu s vlakem. Rozjetá souprava ho zachytila za konec nohy, z níž mu odlétla bota.

Zatím je ale možná náhrada u ledu a ani železničáři v tuto chvíli nevědí, jestli a jak případně tento přejezd nahradí. „Řešení bude součástí investice do úprav infrastruktury celého koridoru. Ta je momentálně v přípravné fázi, stavbu samotnou předpokládáme nejdříve po roce 2028,“ sdělil Gavenda.