Zdrogovaný muž v nemocnici rval ze zdí kabely, spoušť zaskočila i strážníky

Výtržníka po jeho řádění zadržela nemocniční ostraha, která na místo povolala strážníky. Ti následně se sedmačtyřicetiletým podezřelým zamířili do budovy, v níž spáchal škodu. To, co městští policisté uvnitř viděli, jim vyrazilo dech.

„Na dlouhé chodbě ze stěn trčely poškozené elektroinstalační lišty, dráty byly vyškubané ze zdí a stržené ze stropů, visely po okrajích chodby i napříč mezi místnostmi. Další kabely byly zauzlované, omotané kolem zábradlí, jiné byly zpřetrhané a poškozená byla i skříňka s rozvody,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Na otázku, zda požil alkohol nebo drogy, či se neléčí s psychickými problémy, zadržený muž po chvíli přiznal, že si před vstupem do nemocnice dal nejspíš pervitin.

„Své běsnění vysvětlil tím, že chtěl odpojit instalovanou kameru, která podle něj mohla neoprávněně nahrát pana doktora,“ sdělil Ghanem.

Strážníci na místě ověřili, zda důležitá místa nemocnice netrpí výpadkem proudu, a dopadeného ničitele předali státním policistům kvůli podezření ze spáchání trestného činu.