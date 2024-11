Brňanům násobně vzrostou poplatky, víc peněz vydají za popelnice i parkování

„Občan se i po zvýšení bude podílet jen nějakým dílem na reálných nákladech, město službu doplatí, ale už nižší částkou,“ vysvětlila v nedávném rozhovoru pro MF DNES primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Konkrétně magistrát nad rámec vybraných poplatků počítá s tím, že na svoz a likvidaci odpadu vydá 85 milionů korun, bez zvýšení by to byl téměř dvojnásobek.

Naposledy se cena za odpad v Brně zvyšovala v roce 2012, kdy se z 500 korun dostala na 675 korun. Od té doby se spíš snižovala. Nejdříve o pětikorunu na rovných 670 korun, kterou platí lidé od roku 2014 až dosud, o šest let později následovalo osvobození od plateb pro děti do tří let a seniory starší sedmdesáti let. Tato výhoda zůstane v platnosti i po oznámeném zvýšení.

Naopak ve Znojmě už tamní politici oznámili, že poplatek pro příští rok sníží z aktuálních 800 na loňských 600 korun. Město očekává, že výpadek dokáže kompenzovat vyššími příjmy.

Za jedno auto pořád méně než tisícovku

Každopádně pro Brňany částka za odpad nebude jediným vyšším nákladem v roce 2025. Politici už pár měsíců naznačují, že hlouběji do peněženky lidé sáhnou i při platbách za rezidentní parkování.

To je od podzimu 2018 nastavené na 200 korun za jedno auto majitele, který má trvalé bydliště v Brně. Cifra zůstává ve srovnání s jinými městy minimální, například v Praze oprávnění stojí dokonce o tisícovku víc. V jihomoravské metropoli však šlo dlouho o politické tabu, protože primátorka před volbami 2018 označovala poplatky za „nově uvalenou daň na Brňany“. Taxu, kterou její tým následně zavedl, pak s kolegy začala nazývat „administrativní“.

Tentokrát má být nárůst opravdu citelný. „Chceme se vejít do jednoho tisíce korun. Nicméně i přes toto navýšení stále budeme patřit k městům s nejnižšími poplatky v Česku,“ hájí plánovaný krok brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Ať už ve výsledku cena vyletí nahoru o 700 korun, či jinou částku, ze slov radního je zřejmé, že půjde o několikanásobek současných plateb. Definitivně rozhodnou radní v nejbližších týdnech.

A na vyšší poplatky se musí připravit i mimobrněnští řidiči, kteří nechávají auta na běžných parkovištích nebo v ulicích na modrých zónách. Poblíž centra vyjde hodina stání na 40 korun, v dalších částech města na 30 korun, dnes jsou obě taxy o deset korun nižší.

„V dopravě, v níž tyto vybrané peníze využíváme, nás čekají ohromné investice v souvislosti s vysokorychlostní železnicí nebo novým vlakovým nádražím. Musíme vybudovat veškerou infrastrukturu včetně parkovišť. Jde o stamilionové sumy, takže si na to jako město musíme připravit nějaké zdroje,“ vysvětlil radní Kratochvíl.

Voda o dvě koruny na kubík

A to stále není všechno. Už minulý týden Brněnské vodárny oznámily, že se pro příští rok zvýší i cena vody, a to konkrétně o 2,20 koruny za jeden kubík. Ten tak nově vyjde na 107,73 koruny. Při průměrné spotřebě v Brně, která činí 98,7 litru na osobu a den, vydá jeden člověk za vodu denně jedenáct korun, za celý rok by tak průměrný obyvatel zaplatil meziročně o 79 korun víc. „Nárůst tarifů souvisí s vývojem nákladů na služby,“ popsala mluvčí Brněnských vodáren Renata Hermanová. Výsledná částka pro příští rok je ale stále nižší oproti celorepublikovému průměru.

Zatím neukončená jsou jednání o výši vstupného a dalších cen na městských sportovištích, i tam se však debatuje o navýšení.

V čem se Brňanům aspoň trochu uleví, jsou platby za teplo. Zástupci městské společnosti Teplárny Brno už před časem naznačili, že by cena vzhledem k vývoji cen zemního plynu na trzích měla jít níž.

V současnosti činí 1 199 korun za jeden gigajoule tepla, což u průměrné domácnosti znamená, že za rok zaplatí za dodávky tepla a teplé vody necelých 24 tisíc korun. Nové, snad příznivější ceny zveřejní Teplárny příští týden.

Například radnice v Blansku už na konci října oznámila, že tamní domácnosti napojené na centrální zásobování zaplatí méně. „Pro letošní rok platí předběžná cena 1 098 korun s DPH, pro příští rok bychom se chtěli dostat pod tisíc korun za gigajoule,“ uvedl jednatel městské společnosti Teplo Blansko Vlastimil Vaníček. Konkrétní suma ještě není známá, nejdříve ji musí projednat městská rada.