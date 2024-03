Brno chce přilákat zdravotní turisty z ciziny, operaci mohou spojit s výletem

Nechat si zmenšit nos, odpočinout si po zákroku v příjemném hotelu, a jakmile to stav dovolí, navštívit vyhlášenou restauraci nebo si vyrazit na procházku na Špilberk?

Už druhým rokem se projekt Brno Medical snaží o to, aby turisté ze zahraničí mohli třeba právě takhle při návštěvě města spojit příjemné s užitečným. Usiluje o zviditelnění Brna jako medicínské destinace, do které lze vyrazit jak kvůli památkám, tak kvůli návštěvě lékaře.

Projektu se účastní například termální lázně nebo kliniky z oblasti oftalmologie, reprodukční medicíny, plastické chirurgie či kardiologie. Inspiruje je příklad pražské pobočky oční kliniky NeoVize, u níž zahraniční klientela představuje desítky procent z celkového počtu pacientů. V Brně se podíl cizinců v ordinacích počítá v jednotkách procent.

„Jako důvod cizinci uvádí menší znalost Brna v zahraničí, což nás mrzí. Proto jsme se obrátili na Regionální hospodářskou komoru Brno a Jihomoravský kraj s žádostí o pomoc při zvyšování povědomí o našem regionu za hranicemi,“ oznamuje ředitelka kliniky Lenka Tuzová.

Na efekt se zatím čeká

Prvotní kroky už mají v Brně za sebou. „Zaváděli jsme značku, vytvořili jsme webové stránky a online kanály. Také jsme si s hotely museli vyjasnit, jak by mělo vypadat zdravotní ubytování, že se to týká třeba ticha, úklidu či peřin. Rovněž jsme museli vyjednat podmínky se zapojenými klinikami,“ přibližuje šéfka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy (CCRJM) Martina Grůzová.

Třeba reprodukční klinika Repromeda patří mezi ty, kteří mají zájem budovat své jméno v zahraničí. „Důvodem zapojení do projektu bylo ale i propojení s brněnskými hotely, kulturními akcemi či relaxačními místy, díky kterým můžeme našim klientům zpříjemnit nebo zpestřit pobyt v Brně během jejich léčby,“ vysvětluje ředitelka kliniky Kateřina Veselá.

Destinace, z nichž do Česka zdravotní turisté míří, se podle Grůzové liší obor od oboru. Například rakouští návštěvníci do regionu často jezdí kvůli zubům. „Závisí na konkrétních zákrocích, které chtějí klienti podstoupit. Pokud bychom se bavili například o operacích srdce, ortopedických operacích či operacích páteře, cílíme na oblasti, kde jsou na tyto zákroky dlouhé čekací lhůty,“ popisuje.

Loni CCRJM spustila první kampaně v Rakousku a na Slovensku, zájem o klientelu z těchto zemí má vzhledem k dojezdové vzdálenosti třeba plastická chirurgie Perfect Clinic. Konkrétní dopad prý ale zatím nezaznamenala. „V tuto chvíli není zahraniční klientela na brněnské pobočce nikterak výrazná. Více je slovenských klientů, ale je to malé procento,“ pozoruje Klára Šnévajsová, marketingová specialistka Perfect Clinic.

Podobné poznatky má Gynmeda Brno, tedy brněnské gynekologické centrum. Tam navíc cítí, že by uvítali cílení na jiné klienty než „šablonovitě“ ty z okolních zemí. „Víme, že mnohem horší dostupnost lékařské péče je ve Velké Británii. Ve veřejném sektoru jsou tam dlouhé čekací doby a kvalita péče nedosahuje úrovně té v Česku. Soukromý sektor je pak velmi drahý. Pacientky z Velké Británie jsou vděčné za péči, kterou jim poskytujeme,“ říká koordinátorka Karolína Škaroupková.

Propagace kampaně přesto bude i v tomto případě pokračovat zejména za hranicemi u sousedů. „Nemá smysl příliš tříštit pozornost, protože například rakouský trh je z hlediska propagace finančně náročný,“ vysvětluje Grůzová. Jihomoravská centrála cestovního ruchu analyzuje i možnosti propagace v Polsku, ale připouští, že tamní prostředí je komplikované.

Přizpůsobují se i hotely

Vedle vyzdvihnutí zdravotní péče se projekt snaží upozornit také na možnosti turismu na jižní Moravě.

„Jednoznačným cílem je obrátit pozornost zahraničních návštěvníků, respektive potenciální klientely, na soukromá zdravotnická zařízení. Z projektu mohou vedle zdravotnických zařízení profitovat také firmy podnikající v oblastech gastro, hotelnictví, pivovarnictví, vinařství, wellness a samozřejmě kulturní instituce,“ míní Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno.

I zde jsou zatím výsledky nevýrazné; jih Moravy ze statistik dlouhodobě vychází jako kraj, kde se návštěvníci zdrží nejkratší dobu.

Aby tomu v budoucnu bylo jinak, nabízí jim projekt Brno Medical rovnou spojení turisticky atraktivních míst a spolupracujících hotelů, jež nabízejí tiché pokoje či nadstandardní servis po zákroku. „Potenciál ve zdravotním turismu tkví v tom, že u mnoha operací návštěvník přijíždí do regionu opakovaně a často zde s ohledem na rekonvalescenci či následné pobyty tráví více času,“ líčí Grůzová.

Šance, že se návštěvník zdrží déle než obligátní dvě až tři noci, ostatně láká i velké brněnské hotely, které o klienty bojují, jak to jen jde. „Dlouhodobě se snažíme oslovovat tuto klientelu a marketingové a propagační aktivity, které se s tímto projektem pojí, jsou střípkem zapadajícím do mozaiky nabídky destinace. A my u toho nechceme chybět,“ připouští Lucie Gajdošová, obchodní ředitelka sítě OREA Hotels & Resorts.

Pro hosty cestující za účely zlepšení zdraví tam mají připravené pokoje v co nejklidnější části hotelu i pestrou gastronomickou nabídku včetně specifických diet. „Pro tyto hosty je možné zajistit i posilovnu zdarma, pokud vyžadují fyzioterapii a pohyb v rámci rekonvalescence,“ upřesňuje Gajdošová.