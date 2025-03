Zchátralý most dorazily povodně, řidiči ho teď zdarma objedou po dálnici

„Chci velice poděkovat kolegům z Národní dálniční společnosti, že dokázali najít řešení, které celý proces výrazně urychlilo. Tímto krokem zjednodušíme cestu Slovákům pracujícím v Česku a ulevíme jim od objížděk. Úsek bude zadarmo, dokud se Trnavské župě nepodaří opravit a znovu zprůjezdnit tento most,“ řekl slovenský ministr dopravy Jozef Ráž mladší (za Smer) s tím, že za jízdu po části dálnice nebudou platit šoféři vozů do tří a půl tuny.

Přesný termín umožnění bezplatného průjezdu po českém úseku D2 není v tuto chvíli ještě stanoven. „Je to otázka už jen několika dnů. V momentě, kdy budeme vědět přesné datum, o tom budeme obratem informovat,“ sdělila mluvčí jihomoravských krajských silničářů Monika Švehlová.

Zavřený most komplikuje situaci místním od konce ledna, kdy na něm správci silnic zakázali veškerý provoz kvůli havarijnímu stavu. Ten ještě zhoršily zářijové povodně. Most leží na silnici druhé třídy a umožňuje cestovat přes hranici mezi Lanžhotem a Kúty bez dálniční známky. Kromě šoférů jej ve velkém využívali také pěší a cyklisté.

„Je to komplikace pro ty, kdo oběma směry jezdí do práce, ale je tu i řada rodin, které mají příbuzné v Brodském nebo Kútech. Autem teď musí buďto pod dálnici, nebo až do Hodonína. Na kole je nejbližší most v Mikulčicích,“ konstatoval po začátku uzavírky starosta Lanžhota Ladislav Straka (Volba pro Lanžhot). Objížďka přes Hodonín měří zhruba 50 kilometrů.

Stavba nového mostu začne nejdřív za rok

Problematické místo zůstane pro veškerou dopravu uzavřené patrně několik let. Nejdřív musí dojít k demolici rozpadajícího se mostu, na nějž už se provoz vůbec nevrátí, a následně k vybudování zcela nové konstrukce. „Pokud vše půjde administrativně dobře, a to jak na naší, tak slovenské straně, mohlo by se s výstavbou začít na konci příštího roku,“ nastínila Švehlová. Stavební práce zaberou patrně nejméně rok, většinou však trvají déle.

V tuto chvíli je hotová projektová dokumentace pro nový most, kterou měli na starost jihomoravští silničáři. „Nyní musí obě země zajistit vyjádření dotčených orgánů a samotné stavební povolení,“ poznamenala Švehlová s tím, že tyto kroky podle předpokladů potrvají minimálně rok.

Původně jihomoravští silničáři zvažovali, že by „špunt“ vzniklý kvůli uzavřené konstrukci mohlo vyřešit umístění mostního provizoria a lávky pro pěší. Po prověření těchto alternativ se ale rozhodli, že k nim nepřistoupí. „Na všechny je potřeba stavební povolení, což je v tento moment stejný časový interval jako pro stavbu nového mostu, který je už administrativně v plném běhu,“ vysvětlila mluvčí.

Most se nacházel ve špatném stavu už před zářijovými povodněmi, kvůli tomu se po něm jezdilo středem a auta tak mohla projet vždy jen v jednom směru. Při povodních byl dočasně zavřený, protože voda v Moravě vystoupala velmi vysoko a do konstrukce se opíraly kmeny popadaných stromů či velké větve, které ji ještě více poškodily.

Ještě před povodněmi chtěli jihomoravští silničáři most opravit, ale Slováci tvrdili, že je jejich. Teď správci silnic na obou stranách hranice postupují společně, protože jsou spolumajiteli konstrukce.