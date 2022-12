„Krvavou“ zásilku se zvířecíma očima dostali Ukrajinci v Brně i v Praze

10:24, aktualizováno 16:05

V Brně evakuovali ukrajinský konzulát kvůli podezřelému předmětu, který tam dorazil. Budovu muselo opustit šest zaměstnanců a evakuována byla i blízká mateřská školka. Policie nakonec vyloučila, že by dopis obsahoval nástražný výbušný systém, jaké v souvislosti s válkou zadrželi v uplynulých dnech Španělé. V zásilce se našla mrtvá živočišná tkáň, uvedli policisté. Podle sdělení ukrajinského ministerstva to byly zvířecí oči. Stejná zásilka přišla i do Prahy.