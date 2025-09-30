NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

  11:56,  aktualizováno  11:56
Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Mohu uvést, že náš útvar provádí dnešního dne v Jihomoravském kraji úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

„Policisté jsou tady od rána, ale více k tomu nevím a nemohu ani říct,“ řekl iDNES.cz jeden z pracovníků blanenské pobočky zmíněné krajské organizace, která má na starosti údržbu a rekonstrukce silnic v majetku Jihomoravského kraje.

Na látání děr nestačí ani miliardy, kilometrů rozbitých silnic neubývá

„Policii České republiky poskytujeme maximální součinnost, více informací v tuto chvíli nemůžeme poskytnout,“ uvedla mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová. Nesdělila ani to, zda zásah probíhá pouze v Blansku, nebo i v jiných pobočkách.

Podle informací iDNES.cz zadržela policie šéfa blanenské pobočky Miloše Bažanta. Redakce se s ním pokusila spojit, má však nedostupný telefon.

Stejně tak je mimo signál i mobil ředitele celé příspěvkové organizace Romana Hanáka. Ten byl před nástupem do čela organizace politikem Sociální demokracie, dopravu řešil už jako náměstek hejtmana. Dnes je starostou obce Kobeřice u Brna na Vyškovsku.

Města se zbaví aut, do obchvatů míří miliardy. Leckde už ani nevěřili

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na dotaz ohledně razie nedokázal reagovat, protože o ní podle svých slov neví. Jeho náměstek, který má na starosti dopravu, Jiří Crha (ODS) telefon nezvedal a na textovou zprávu neodpověděl.

V minulých letech kriminalisté opakovaně zasahovali u středočeských silničářů. Později obvinili osm lidí z manipulace s veřejnými zakázkami a korupce.

Před dvěma lety si pak detektivové posvítili na Olomoucký kraj a tamní zakázky na dopravní stavby. Tehdy policie obvinila rovnou třináct lidí, mezi nimi i tehdejšího náměstka hejtmana za ODS Michala Záchu.

