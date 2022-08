Cesta mezi pálavskými vinicemi zamořená dehtem musí pryč, obec viní firmu

„Výsledkem je, že první část komunikace dlouhá asi 250 metrů, je výrazně prosycena dehtem a posledních zhruba 500 metrů již méně. Nicméně to stále znamená, že 750 běžných metrů povrchu komunikace je nutno odstranit,“ uvedla starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek).

Termín si na to dali do konce roku. Doufají ale, že to bude dřív. V té souvislosti už oslovili společnost Strabag, která zpevnění cesty v roce 2014 provedla.

„Zaslali jsme jim předžalobní výzvu s tím, že mají do třiceti dnů povrch odstranit,“ potvrdila starostka. Stavební firma se ovšem již dříve od zodpovědnosti za ekologickou zátěž uvnitř chráněné krajinné oblasti Pálava distancovala.

„Pro zpevnění polní cesty jsme využili betonový a asfaltový recyklát povinně odkoupený od Ředitelství silnic a dálnic, což jinými slovy znamená, že šlo o materiál z dálnic nebo silnic první třídy, kde se dehtová pojiva již mnoho let nesmějí používat. Tento materiál byl přitom podle smlouvy plně připravený k následnému využití pro účely provedení uvedeného díla,“ uvedla firma ve svém dřívějším prohlášení.

Novou komplikací je podle starostky i to, že tehdejší vedení obce jako objednatel zpevnění komunikace stavební firmě nesdělilo, že pod cestou leží plynové vedení.

„Pokud by tak učinilo, Strabag by jistě povrch tímto způsobem neudělal, jelikož nad plynové vedení je zakázáno umisťovat cokoli zhutněné, a to dokonce i v ochranném pásmu, který v případě plynu činí čtyři metry. A to je to, co bude zřejmě problém v dohadování u soudu, kdo za co může,“ obává se Rajchlová.

Odhaduje, že odstranění ekologické zátěže bude stát kolem 20 milionů korun. Veškeré náklady bude obec vymáhat. Faktem však je, že nejdříve je bude muset sama uhradit.