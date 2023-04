Vyhazov ředitele zaskočil žáky a učitele. Radní mu vyčetli finance i opilé kolegy

Návrh na odvolání Vyhňáka, který byl ředitelem jedné z největších základních škol v Česku od roku 2015, jmenuje devět zásadních důvodů, proč musel po kontrole ze strany města skončit. Některé z nich? Na školních i mimoškolních akcích zaměstnanci opakovaně konzumovali alkohol. Po lyžařských a vodáckých kurzech nebylo rodičům vyúčtováno téměř 40 tisíc korun. Objevily se nejasnosti při zadávání veřejných zakázek v objemu přes 2,2 milionu korun. Kvůli nesprávnému hospodaření s energiemi škola platila zbytečně přes sto tisíc korun.

Základní škola ve Šlapanicích

„Důvody jsou jen a pouze závažná porušování zákonů či neplnění povinností ředitelem. Že je hned devět zákonných pro odvolání, vyjádřilo svým hlasováním všech pět členů rady města. Pokud ředitel nedokázal řádně hospodařit se svěřenými penězi a majetkem nebo i přes opakované výzvy toleroval některým pedagogům alkohol, pak po vyčerpání prostoru k rozumnému řešení bohužel muselo odvolání přijít,“ má jasno starostka Michaela Trněná (Čisté Šlapanice).

Vyhňák se proti odvolání zásadně ohrazuje a považuje ho za neplatné. „Je účelové, v rozporu se zákonem. U žádné z provedených kontrol nikdo škole neuložil žádné opatření, nařízení či podnět k nápravě,“ tvrdí dnes už bývalý ředitel s tím, že se proti vyhazovu bude bránit u soudu.

„Dlouhodobý tlak starostky“

Na jeho stranu se postavilo i vedení školy, byť se zatím omezilo jen na vyjádření nesouhlasu s odvoláním. Na další kroky však čekají podporující pedagogové. „Jako učitelé se zatím snažíme držet stranou a čekáme, až přijde nějaké oficiální vyjádření školy. S největší pravděpodobností bychom podepsali minimálně petici, alespoň jako vyjádření podpory, protože ředitel toho tady udělal strašně moc. Má za sebou opravdu velký kus práce, což asi vedení města pomíjí a nevidí to,“ prohlašuje pedagog Petr Fruhwirt.

Není sám, na koho situace dopadá. „Atmosféra ve škole má teď k ideálu daleko. Kvůli dětem se ale snažíme, aby je to zasáhlo co nejméně. Nechceme to mezi ně tahat, ale radost nemáme,“ dodává další z vyučujících Veronika Vymazalová.

Podle Vyhňáka vyhazovem vyvrcholil dlouhodobý tlak, který na něj vyvíjí starostka Trněná. Krátce před loňskými volbami podpořil jejího konkurenta a tehdy ještě místostarostu Michala Klašku (PRO Šlapanice), který měl v minulém období na starosti právě školství. „Přišlo mi to fér. Vyjádřil jsem mu podporu jako soukromá osoba, ne jako ředitel školy,“ podotýká Vyhňák.

Jenže Klaška se po volbách přesunul do opozice a vrátil se i na šlapanickou základku, kde v minulosti působil jako ředitel. Nyní je ve funkci zástupce pro ekonomiku a provoz. A na radnici školství převzala Trněná.

Každopádně předvolební agitace ze strany ředitele se u některých politiků nesetkala s pochopením. Na sociálních sítích se kvůli ní strhla přestřelka. Nicméně starostka odmítá, že by jí vyslovení podpory Klaškovi vadilo. „Od června jsme řešili zmíněný problém s alkoholem, takže mě spíš překvapilo, že se ředitel nevěnuje zásadnímu problému ve škole, kterou řídí. Ohradila jsem se jen proti lžím, jež on a jeho podřízení šířili. Například že jsem byla proti teplu z bioplynky, přestože jsem osobně tuto možnost dojednávala, nebo že jsem nechala zpracovat posudek na jeho odvolání,“ reaguje Trněná.

Dvě lednice plné alkoholu

Problém s alkoholem u některých zaměstnanců probíralo vedení školy s radními loni v červnu. O pár týdnů později ředitel podle svých slov záležitost s pedagogy řešil. Ani to však zřejmě nestačilo, jak uvádí návrh k odvolání.

„Zřizovatel nalezl 19. července v prostorách školy dvě lednice plné alkoholu, čtyři přepravky pivních prázdných i plných lahví a prázdné lahve od alkoholu tvrdého a odpadkový pytel plných plechovek od piva a dalších alkoholických nápojů. Vysvětlení ředitele, že se jedná o dárky žáků, nedopité zbytky ze ‚školních akcí‘ pro rodiče, odmítá zřizovatel akceptovat jako důvěryhodné,“ píše se v dokumentu.

Vyhňák přitom tvrdí, že po jednání s vedením města vyhlásil nulovou toleranci alkoholu. „Od nového školního roku jsem neshledal žádný problém,“ poukazuje.

Že alkohol na školních akcích mezi pedagogy rozhodně nebyl výjimkou, nicméně potvrzují i někteří rodiče. „Není dobré, když dítě přijde domů a řekne vám: Mami, tam se zase hekalo a chlastalo,“ zmiňuje Kateřina Mendlová Jírů, jejíž syn od září přešel ze Šlapanic na střední.

Kromě města provedla ve škole kontrolu loni v říjnu i Česká školní inspekce. Jako důvodný vyhodnotila pouze podnět týkající se zajištění kvality tělesné výchovy. „V ostatních případech se jednalo o neprokazatelné nebo nedůvodné podněty,“ hlásí náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Přesto radní už vypsali konkurz na nástupce odvolaného ředitele.