Vražednému útoku zabránily podle ředitele dobře nastavené mechanismy

Na hodonínské Základní škole Vančurova policie prověřuje již druhý případ za poslední dobu. Po šikaně jedné z dívek jejími vrstevnicemi nyní jedna ze žákyň plánovat útok na další děti.

„V žádném případě to nesouvisí s případem šikany, která se nyní řeší, zároveň to není ani zcela čerstvý případ, ale případ, který se už odehrál a nyní se začal řešit,“ sdělil Pavlíků.

„Díky tomu, že máme dobře nastaveny mechanismy, podařilo se ve spolupráci s rodinou a lékaři tento případ odhalit,“ potvrzuje sdělení policie, která dnes o případu informovala.

„Škola se žáky mluví, komunikuje i s rodiči a díky tomu došlo k odhalení. Jednalo se o nezletilou žákyni, která v tuto chvíli není přítomna ve škole, má nastavenu distanční výuku,“ přiblížil ředitel.

Dobrou komunikaci školy s rodiči potvrzuje také jedna z maminek, kterou reportérka iDNES.cz dnes potkala před školou. „Můžu potvrdit, že škola nás o tom, co se děje a jak se vše řeší, informuje každý den. Vždy přijde aspoň jeden e-mail. Komunikace je dobrá, dost to oceňuji,“ řekla.

Také samy děti ředitele v nelehké době podporují. Za okny školní budovy jsou desítky vzkazů, například „Ředitel za nic nemůže“, „Nechte naši školu být“ nebo „7. B. stojí za ředitelem“.

Mnohé děti se divily, když si je přišli nebo přijeli vyzvednout rodiče. O dnešní zprávě se dozvěděli až od nich nebo z mobilů.

Policisté vyšetřují třetí případ za poslední dobu

V prvním případě šikany vyplynulo z videí, že dívku vrstevnice tahaly za vlasy, fackovaly ji a plivaly na ni. Podle matky nešlo o ojedinělou událost, ale vyvrcholení déle trvající šikany, které její dcera čelila.

„Když jí bylo 9 let, chtěla si píchnout kvůli šikaně nůž do břicha. O všem byl informován pan ředitel školy Andrej Pavlíků. Tehdy mě setřel kvůli nedocházce mé dcery, která byla často nemocná, místo toho, aby se mnou řešil, co se u nich na škole děje,“ stěžovala si matka.

V úterý policejní mluvčí Pavel Šváb informoval, že mají kriminalisté ustanoveno sedm hlavních aktérek konfliktu, včetně dvou napadených. „Bude následovat velké množství výslechů a procesních úkonů. Znovu připomínáme, že nás bude zajímat i to, co incidentu předcházelo. Na případu spolupracujeme i s pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí,“ uvedl Šváb.

„Když policisté na škole něco takového vyšetřují, může to najednou odkrýt i něco jiného, tak to bohužel je,“ řekl iDNES.cz jihomoravský člen rady Asociace ředitelů základní škol a ředitel ZŠ Mutěnice Zbyněk Andrýsek. Podle něj je ředitel Pavlíků z dění z posledních dní psychicky na dně. „Jemu i dalším pedagogům chodí útočné maily,“ doplnil.

Na Hodonínsku je to během krátké doby již třetí případ ze školního prostředí, kterým se zabývá policie. V průběhu ledna se na ni obrátil psycholog z jiné školy s informací o myšlenkách jednoho z žáků, který plánoval útok na učitelku. „Šetříme, nakolik byla tato úvaha reálná,“ informoval Šváb.