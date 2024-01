Studenti se kvůli hluku ze stavby nemohou učit, škola se raději přestěhuje

Už ani nevím, co je ticho. Špatně se mi přemýšlí a bolí mě hlava. Po zavření oken pořád slyším šum, cítím se jako v nekonečnu.

Podobné myšlenky sdíleli žáci brněnské soukromé školy Labyrinth ve slohovém cvičení, v němž měli popsat své dlouhodobé pocity. Důvodem pochmurných slov byla probíhající výstavba dvanáctipodlažního bytového domu Lighthouse hned v sousedství školy.

Práce od jejich spuštění loni v září negativně ovlivňují vyučování tříd druhého stupně a gymnázia v budově nacházející se na rohu Královopolské a Hradecké ulice na pomezí Žabovřesk a Králova Pole. Situace dospěla tak daleko, že ředitel Břetislav Svozil vypověděl desetiletou nájemní smlouvu a školu narychlo v pololetí odstěhuje pryč. Rozhodl se tak po opakovaných marných snahách o nápravu ze strany vlastníka budovy.

„K přesunu mě donutily nepříjemné okolnosti spojené s jednáním s Filipem Mátlem vystupujícím jménem pronajímatele, se kterým jsme od začátku řešili prostory na adrese Královopolská 139. I přesto, že jsme ho několikrát upozornili, že z jejich strany dochází k porušení právních předpisů i povinností pronajímatele plynoucí ze smlouvy, nesetkali jsme se dosud se vstřícným a nápravným přístupem. Vždy se řešily jen dílčí věci, a to jen v případě, kdy se ohlásila kontrola správních orgánů,“ odhaluje Svozil.

Od začátku školního roku se dělníci bezprostředně vedle školy pustili do výkopů, vrtání pilot a dalších prací doprovázených nepříjemným rámusem i prašností. Ve třídách odborníci v důsledku stavby naměřili velký hluk převyšující stanovený limit, snížená možnost otevírání oken zase vedla ke špatnému ovzduší ve vydýchaných vnitřních prostorech. Žáci i učitelé si i proto stěžovali na bolesti hlavy a únavu. Stavbaři také zatarasili hlavní vchod do budovy, únikové cesty kvůli tomu byly podle experta nedostatečné.

Podle Svozila tak nebyla škola způsobilá k bezpečnému užívání. Výpověď v reakci na nadále neutěšený stav podal krátce před Vánoci. „Jednalo se o důvody související se stavbou v bezprostřední blízkosti školy, tedy zejména množství hluku a prachu, nadlimitní hodnoty oxidu uhličitého a další bezpečnostní rizika,“ přibližuje právník školy Hynek Brož.

Škole vadí i postup úřadů

Proti výpovědi vznesla společnost Královopolská 139 B&C jakožto vlastník objektu námitky. Škola na rozhodnutí trvá a počínaje dneškem se stěhuje, aby prostory vyklidila nejpozději do konce měsíce. Očekává však, že spor skončí u soudu, který posoudí oprávněnost výpovědi.

„Nemáme potřebu se opakovaně vyjadřovat k výstavbě, o které byl pan ředitel mnohokrát řádně informován již od roku 2017, což i sám potvrdil. Stavební činnost na sousedním pozemku je pravomocně povolená ze strany správních orgánů, které provádí soustavný dozor a neshledali žádné pochybení mající vliv na řádné užívání v sousední budově, kterou nyní užívá škola. Objekt školy je řádně zkolaudován na základě závazných stanovisek KHS a HZS. Stejně tak necítíme potřebu komentovat rozhodnutí ředitele školy umístit 150 dětí do kancelářských prostor, které nejsou hygienicky, požárně ani stavebně způsobilé a zkolaudované pro výuku žáků základní školy a gymnázia,“ uvedl v reakci pro iDNES.cz za vlastníka budovy Filip Mátl.

Pod nájemní smlouvou ze září 2021 je podepsán jediný člen správní rady firmy Radovan Šenkyřík, nájem začala škola platit od následujícího ledna. Do začátku školního roku 2022/2023 činil přes šest a půl milionu korun, jež majitel použil na opravu budovy. Zmíněné prostory nakonec využívala škola pro výuku pouze jeden a půl roku z deseti domluvených.

Svozil tvrdí, že v době podpisu smlouvy mu vlastník chystanou stavbu zatajil. Úředníci přitom vydali stavební povolení už v roce 2016. Informaci o chystaných pracích dostal ředitel až loni v červenci, kdy zbývalo jen něco přes měsíc do nového školního roku. „Od začátku jsem si myslel, že nám jde o společnou věc, tedy o děti a vhodné prostory pro jejich vzdělávání. Nikdy by mě nenapadlo, že by se žáci mohli stát rukojmími pronajímatele a jejich ochrana předmětem právního sporu,“ zlobí se Svozil.

Kromě jednání investora tepe škola také úřady, které podle ní k případu postupují velice nestandardně. „Nebylo umožněno nahlédnout do spisu stavebního úřadu, nedošlo k regulaci stavby tímto úřadem v dostatečné kooperaci s hygienou, ačkoli se jedná o stavební práce v blízkosti pohybu dětí. A nebyly ani zahájeny kroky ke kontrole možného protiprávního jednání úřadů,“ tlumočí výtky Brož.

Žabovřeský stavební úřad se však brání, že škola není jako nájemce nemovitosti účastníkem řízení, a nemůže v něm tak vznášet námitky. „Stavební zákon ctí zásadu neveřejnosti a možnost vedení veřejného řízení stanoví pouze v několika málo typech řízení spojených s posouzením vlivů na životní prostředí, což nebyl případ stavby v areálu při Královopolské,“ podotýká šéfka stavebního úřadu Marcela Vlachová.

Nové prostory našel Labyrinth o několik stovek metrů dál v areálu Technologického parku. Poprvé se v nich žáci sejdou příští středu při předávání vysvědčení.

Přesun se týká jedenácti tříd, celkem 150 dětí a třiceti zaměstnanců. „Hned poté, co se dcera o stěhování dozvěděla, zavládlo u ní nadšení a klid. Předtím trpěla kvůli stavbě a hluku zvýšenou únavou i podrážděností,“ líčí matka žákyně šesté třídy Patricie Twardowská. Spolu s dalšími rodiči v říjnu ředitele prostřednictvím stížnosti vyzvala, aby neutěšenou situaci urychleně řešil, jinak hrozili přehlášením dětí na jinou školu. Kvůli nevyhovujícím podmínkám už odešli někteří učitelé.