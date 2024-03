Největší základní škola v Česku s 1500 žáky končí, rozdělí se na tři menší

Podle zástupců vedení města důvody sloučení z roku 2005 už pominuly, zejména kvůli dřívějšímu snižování počtu žáků a v minulosti jinak nastavenému systému financování. Nyní podle nich vidí spíš negativa. Obrovský kolos se podle nich nemůže tak kvalitně rozvíjet jako tři samostatné instituce.

„Máme zodpovědnost za naše děti, jsme povinni jako zřizovatel zajistit jim ty nejlepší podmínky pro vzdělání, musíme sledovat vyvíjející se svět a tomu školu přizpůsobovat,“ prohlásila boskovická starostka Jana Syrovátková (nez.).

Radní Radek Pernica (nez.) ji doplnil, že kdyby takto velká škola byla výhodou, nejsou Boskovice v tom takto výjimeční a tento model převažuje i v jiných městech. Ilustroval to i na datech, že do jedné základní školy chodí v Česku v průměru 236 žáků, do té boskovické více než šestinásobek. „I po rozdělení bude stále každá ze škol nad průměrem,“ poznamenal.

Opozice ale s dělením při jednání na schůzi zastupitelů, na níž rozhodnutí koaliční většina v tomto týdnu schválila, hlasitě nesouhlasila. „Skutečně důvody pominuly? Nemáte data. Nikdo neukázal žádnou ekonomickou analýzu, kolik nás to bude stát. Nikdo mě nepřesvědčil, že kvalita vzdělání bude lepší, když budou tři školy místo jedné,“ kritizoval plány lidovecký zastupitel Michal Knödl.

Jeho stranická kolegyně Dagmar Hamalová upozornila i na to, že termín, k němuž chce vedení města stihnout školy rozdělit a vybrat nové ředitele, je velmi napjatý a už teď se opožďuje. Vše by mělo ve (staro)nové podobě začít fungovat už od školního roku 2025/2026.

Novinka pro rodiče? Školské obvody

Pro rodiče bude největší změnou, že boskovičtí radní stanoví školské obvody, a to pro každou školu zvlášť. „Školské obvody musí být ze zákona. Mohl by být i jeden, ale my se rozhodli pro tři,“ dodal Pernica.

Nástup na jinou instituci bude sice možný, ale ve výjimečných případech, jako je například docházka staršího sourozence nebo zdravotní znevýhodnění. Pro vozíčkáře je totiž dnes uzpůsobena jen budova v ulici Slovákova.

Na kterou školu a ze kterých ulic budou nově docházet boskovické děti a potažmo i z okolních obcí, kde škola není, to zatím není jasné. Obvody chce radnice stanovit na základě populační projekce. Její výsledky chtějí politici představit letos na podzim.