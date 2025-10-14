Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine časové okno pro zásobování, rozsvítí se na nich trvale červená.

„Měli jsme k tomu velké sezení a došli k tomuto záměru, který se právě zpracovává do podoby stanovení. To teď mají na starosti právníci,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že chce, aby semafory fungovaly hned od začátku příštího roku.

„Bude se jednat o mobilní semafor, ten nepotřebuje žádné technické úpravy,“ doplnil.

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
S úderem času 10:30, kdy končí dopolední prostor pro zásobování obchodů na náměstí, se rozsvítí červená a žádné auto se tak legálně na náměstí nedostane. Výjimku samozřejmě budou mít tramvajové linky, které tudy projíždějí a zůstane jim jejich speciální signál volno.

Vedení Brna dlouhodobě bojuje proti bezohledným motoristům, kteří žijí v domnění, že mohou vjet autem kamkoliv a odstavit ho kdekoliv. Některé neodrazují ani pokuty vydávané na základě záběrů z kamer, v minulém týdnu proto začali vjezdy znovu kontrolovat strážníci.

Pokutu udělí klidně každých deset minut, jak se minulý týden přesvědčil i redaktor iDNES.cz. Za týden, co kontroly trvají, zastavily hlídky městské policie skoro dva tisíce řidičů a rozdaly přes 160 pokut.

Toto pondělí třeba jeden ze zastavených řidičů v červeném mercedesu s registrační značkou na přání dokonce České televizi tvrdil, že v centru podle něj nikdy žádná pěší zóna nebyla. „Jezdím tady každý den a nikdy jsem to neřešil,“ pronesl muž bez patřičné povolenky k vjezdu.

Pondělní prohřešek mu stačilo vyřešit pouze pokutou. Pokud však řidič v příštím roce projede stejným místem na červenou, nepřipraví se jen o peníze, ale zároveň si připíše i šest trestných bodů. Stačila by tak dvě taková provinění a podobní řidiči budou bez „papírů“.

