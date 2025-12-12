Zákaz kouření kolem škol v Brně nakonec nebude. Proti jsou ředitelé i strážníci

Ještě v létě zdůvodňoval náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL) zákaz tím, že jde hlavně o preventivní a motivující roli, aby děti hned u vchodu nemusely procházet kolem někoho, kdo kouří. „Je to i součást výchovy ke zdravému životnímu stylu a aby si z těchto lidí nebraly příklad, jak trávit volný čas,“ tvrdil.
Jenže po novém rozhodnutí z tohoto týdne je vše jinak. Politici se opírají o stanoviska městské policie a ředitelů základní škol ve městě. „Dle městské policie je oblast zákazu kouření dostatečně upravena v zákoně, proto přijetí vyhlášky nedoporučuje i z důvodu obtížné vymahatelnosti. Ředitelé základních škol se k otázce přijetí vyhlášky vyjádřili rovněž negativně,“ uvedla Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
Důvody odmítavého stanoviska ze strany ředitelů škol nijak nespecifikovala.
Z okolí škol mají být v Brně nekuřácké zóny, může to dopadnout i na restaurace
Pracovní návrh vyhlášky počítal s dvacetimetrovým okruhem kolem školy, v němž by si nově nikdo nemohl „zapálit“. Poloměr byl dán obdobně jako v městské protialkoholní vyhlášce vymezující místa, kde není možné na veřejnosti popíjet.
Úředníci už v létě upozorňovali, že vyhláška může dopadnout na některé podniky, protože do zóny kolem škol mohou spadat i restaurační zahrádky.
V jiných městech nicméně podobný zákaz politici zavedli a je rozsáhlejší. Třeba ve Vsetíně v sousedním Zlínském kraji mají už roky dokonce stometrový nekuřácký okruh okolo škol. Letos tam doplnili vyhlášku o to, že se zákaz týká i elektronických alternativ.