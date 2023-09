Znojmo chystá nový heliport, vrtulníky už v noci nebudou muset letět do Brna

Šest lidí se zranilo minulou středu při večerní srážce dvou aut u Dolních Bojanovic na Hodonínsku. Dvě děti při nehodě utrpěly těžká zranění, jedno z nich museli záchranáři dokonce napojit na řízenou ventilaci. Vrtulníkem ho pak rychle přepravili do brněnské Dětské nemocnice, kde mu lékaři poskytli neodkladnou péči.

Nebo jiný případ necelé tři měsíce nazpět. Chlapec uprostřed lesa poblíž Senorad na Brněnsku spadl z výšky a vážně si poranil páteř. V těžce přístupném terénu byla nejrychleji záchranářská helikoptéra, která přistála poblíž na mýtině. Po vyzvednutí pacienta jej ihned transportovala do Brna.

Jde jen o dva příklady z poslední doby, kdy vrtulník letecké záchranné služby (LZS) zajistil bleskový převoz lidí vyžadujících kompletní a hlavně co nejrychlejší lékařskou péči. K tomu nicméně nemocniční zařízení potřebují heliport, případně alespoň přistávací plochu. A zdaleka ne všechny jihomoravské nemocnice jimi disponují.

V některých se proto chystají nevyhovující stav napravit. Ve Znojmě chtěli původně už do konce roku přebudovat přistávací plochu právě na heliport. „V tuto chvíli se ovšem jeví jako problém dodací lhůty technologie naváděcích světel, trvá to i více než čtyři měsíce. Dá se tedy očekávat, že stavba začne na jaře příštího roku, instalace a zprovoznění je pak poměrně krátké, do tří měsíců,“ upřesňuje mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Rychlost je stěžejní

Heliport je pro Znojmo už nutný, protože tamní špitál ministerstvo zdravotnictví zařadilo mezi poskytovatele urgentní péče druhého typu. Tím se zároveň dostává do sítě páteřních nemocnic. „Ke standardnímu vybavení patří mimo jiné také bezpečná dostupnost péče v režimu 24/7 pro pacienty dopravované letecky,“ zdůvodňuje Veselá.

Současná přistávací plocha nemá potřebné bezpečnostní prvky, navíc umožňuje pouze denní příjem zraněných z paluby leteckého stroje. Proto když se třeba poblíž města stane v noci vážná nehoda, musí vrtulník zamířit do Fakultní nemocnice Brno, která je nejblíž ze zařízení disponujících heliportem.

V akutních případech jde přitom dost často o minuty. „Rychlost transferu pacienta je důležitá především při infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, polytraumatu nebo zranění s nezastavitelným krvácením,“ zmiňuje mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Dalšími výhodami LZS je logicky snazší dosažení hůře dostupných lokalit oproti pozemním posádkám, třeba odlehlých míst v lese či ucpané dálnice. A také šetrný letecký převoz pacienta, který přijde vhod hlavně při poranění páteře nebo břišním aneuryzmatu.

Vyhřívaná plocha i únikové schodiště

Příští rok upraví heliport i ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Tam podobně jako ve Znojmě může vrtulník zatím dopravovat zraněné pouze ve dne, nově zřídí nepřetržitý provoz.

„Modernizace souvisí s projektem nového urgentního příjmu. Jeho smyslem je vybudovat jedno místo, kam se dovezou pacienti a kde dojde k jejich rozdělení na jednotlivá oddělení. V současnosti s nimi záchranáři přijíždějí na více míst po nemocnici, což je logisticky a časově náročnější,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.

Součástí modernizace heliportu je jeho osvětlení a vyhřívání. Přibudou i nezbytné stavební úpravy, mezi něž patří vytvoření únikového schodiště, zábran proti pádu či oprava konstrukce plochy.

Druhá brněnská fakultní nemocnice disponuje třemi heliporty využitelnými kdykoli, ve dne i v noci. Jeden umožňuje přistání v Dětské nemocnici a zbylé v Bohunicích, první nad anesteziologicko-resuscitační klinikou a transfuzním oddělením a druhý poblíž traumacentra. „Tento heliport je nejvytíženější s průměrem jednoho přistání denně,“ podotýká náměstek pro hospodářsko-technickou správu FN Brno Michal Doležal.

Nouzová přistávací plocha nově i v Ivančicích

V kyjovské nemocnici mají heliport od roku 2002, tamní chystané úpravy reagují na nová pravidla ministerstva dopravy právě pro tyto plochy. Okraj musí být zabezpečený proti pádu, je také nutný druhý únikový východ. Vyškovská nemocnice má vylepšený stav plochy už od letoška, ta zase musela reagovat na požadavky Úřadu pro civilní letectví a připravovaný plán na vybudování urgentního příjmu.

Kromě výše jmenovaných zařízení se heliporty nacházejí v Blansku, Boskovicích a Břeclavi. „Pouze“ přistávací plocha se kromě Znojma využívá v Hodoníně a brněnské Úrazovce, kde vrtulník dosedá na ulici před budovou.

„Z krajských nemocnic helikoptéra nemůže přistát v Letovicích a Tišnově a vzhledem k zaměření na léčení dlouhodobě nemocných není ani předpoklad, že by se to změnilo. Neplánuje se ani v Hustopečích. Bez heliportu i přistávací plochy jsou také Ivančice, kde ale díky plánovanému urgentnímu příjmu vznikne místo pro nouzové přistání LZS,“ poznamenává mluvčí kraje Alena Knotková.