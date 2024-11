Záchranáři v kalendáři hrají lampasáka Šebka nebo milence z Titaniku

12:26

Do role filmových hvězd se při focení snímků do kalendáře na příští rok převtělili jihomoravští záchranáři. Nad povedenými výjevy si tak lze představit, jaké by to bylo, kdyby pacienty jezdili zachraňovat neohrožený Indiana Jones, hrdina Neo z Matrixu nebo paní učitelka Hubičková z filmové série Slunce, seno. Tvář hlavní fotografii, inspirované pohádkou Anděl páně, propůjčil herec Michal Isteník.