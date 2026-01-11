„20 hodin trvající záchranná operace. Tady si očima záchranářů z podzemí můžete udělat představu, jak moc náročné a stísněné to v takovém prostředí je,“ ukázali hasiči, jakými nástrahami se v prostoru plném chodem museli proplétat.
|
Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně
Zraněný muž se nemohl dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných odstřelů. Muže vyprostili v neděli krátce po 8. hodině a převezli do nemocnice.
Pro hasiče to byl ojedinělý a mimořádně náročný zásah.