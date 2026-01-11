VIDEO: Plazili se po centimetrech. Hasiči ukázali, jak náročný byl zásah v jeskyni

Hasiči v novém videu ukázali, jak náročné bylo dostat se ke zraněnému muži, který uvázl v jeskyni v Moravském krasu. Žádná přímá cesta, ale stísněné podmínky, úzký prostor a téměř 300 metrů se v plné výbavě doslova „plazili“.

„20 hodin trvající záchranná operace. Tady si očima záchranářů z podzemí můžete udělat představu, jak moc náročné a stísněné to v takovém prostředí je,“ ukázali hasiči, jakými nástrahami se v prostoru plném chodem museli proplétat.

Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Zraněný muž se nemohl dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných odstřelů. Muže vyprostili v neděli krátce po 8. hodině a převezli do nemocnice.

Pro hasiče to byl ojedinělý a mimořádně náročný zásah.

