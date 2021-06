VIDEO: Silničáři prorazili první desítky metrů nového tunelu v Brně

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo video z průběhu prací.



„Doufáme, že už brzy začne betonování skeletu nového tunelu. Pokud vše půjde, jak má, tak v průběhu září bude kompletně proražený. Ale samozřejmě pracujeme s přírodou a může nás překvapit nějaká geologie,“ uvedl ředitel šéf brněnského ŘSD David Fiala.

Silničáři pracují i o víkendech, aby vše zvládli podle harmonogramu. Fiala je rád, že nedochází k dalším dopravním komplikacím. Už nyní je doprava na Žabovřeské omezená.

„Podle původních předpokladů měla firma, která provádí práce, uzavřít Žabovřeskou na dvě hodiny ve všední den a o víkendech dokonce na tři. Dopravu by sváděli přes Kamenomlýnský most na Veslařskou a Hlinky. K tomu došlo jen jednou kvůli přesunu techniky. Takže to je podle mě opravdu dobrá zpráva pro Brno. Firma totiž nyní tunel hrabe, místo aby masiv odstřelovala,“ vysvětli Fiala.



Stavební práce na Žabovřeské probíhají postupně už od roku 2018. Na konci minulého roku dokončili dělníci první etapu, letos se pustili do druhé a té náročnější, kdy rozšiřují silnici na čtyřpruh do současných míst, kde vede tramvajová trať.



Ta se posunula do nové trasy skrz skálu, v níž se razí tunel. Vše by mělo být hotové v roce 2024.