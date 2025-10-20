Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem

Obdivuhodný orientační smysl prokázal roční retrívr, který se o víkendu na procházce poblíž Brna ztratil svému majiteli a jeho dětem. Zatímco jej lidé marně hledali, pes se vrátil na železniční zastávku, nastoupil do vlaku zpět do Brna a vystoupil přesně tam, kde rodinný výlet začal. Díky všímavosti jiné mladé rodiny se pak setkal se svými lidskými druhy.
Retrívr jménem Coudy poté, co se při rodinném výletu poblíž Brna zaběhl...
Retrívr jménem Coudy poté, co se při rodinném výletu poblíž Brna zaběhl majiteli a sám se pak vlakem vrátil zpět k domovu. (18. října 2025) | foto: Městská policie Brno

Rodina s retrívrem jménem Coudy vyrazila v sobotu odpoledne vlakem z brněnského Králova Pole do Dolních Louček u Tišnova. Během společného pobíhání po loukách poblíž železniční stanice se však pejsek ztratil ostatním z dohledu.

„Čtyřicetiletý muž s malými syny ho nedohnal, a tím pro ně začalo stresující dvouhodinové hledání v širokém okolí,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Jenže pátrání šlo špatným směrem. Coudy totiž sám nastoupil do vlaku směrem do Brna a vystoupil na nádraží v Králově Poli, kde sobotní výlet započal. Tam se jej ujala mladá rodina, která si krémově zbarveného psa všimla už ve vagonu. A když nenašla majitele, kontaktovala tísňovou linku strážníků.

Mezitím se o osudu svého psa dozvěděl i majitel, který volal na informační linku Českých drah, aby zjistil, zda Coudy náhodou nevběhl do vlaku. Když se dozvěděl, že ano, nastoupil s dětmi do dalšího zpátečního spoje a prostřednictvím strážníků se s retrívrem setkal před královopolským nádražím.

„Coudy je přivítal radostným skákáním a vděčný muž se strážníkům zaručil, že příště svého psa nespustí z očí ani na okamžik,“ uzavřel Ghanem.

