Děti jako havíři. Bývalý důl přeměněný v zábavní park připravil nové atrakce

V netradičních prostorách bývalé kompresorovny se ve sváteční den příští čtvrtek otevře Permoniště s celoročním provozem. „Doposud jsme fungovali jen jako sezonní park od dubna do října,“ připomíná Alena Lubasová, ředitelka Strojírny Oslavany, jež areál provozuje.

Permoniště se skládá ze dvou hlavních částí a je určené primárně pro děti od tří do osmi let v doprovodu starší osoby. Podzemí nazvané Temnosvět odkazuje na tmu v černouhelném dolu a připomíná pohádkový svět. „Děti nakládají uhlí do vozíčku nebo zvedají výtahy s vytěženými drahokamy. Také uvidí vykuklení malého Permoníka a musí projít laserovým bludištěm,“ popisuje Lubasová.

Princip pohádkového příběhu je rychle utéct z temnoty pryč a dostat se do nadzemního Barvosvěta, druhé části nového parku, která má připravit děti na život v současném světě.

U dětí chtějí rozvíjet i finanční gramotnost

Najdou tam pracovní stánky se současnými řemesly a profesemi, kde si mohou vyzkoušet, jaké to je být zahradníkem, veterinářem, prodavačkou, kuchařem, hasičem nebo třeba stavbařem. Na zájemce čekají také dvě horolezecké stěny a třináct mrakodrapů, dále velká továrna se spoustou skluzavek, trampolín a dalších hracích prvků.

Permoniště má vzdělávat především v technice a životním prostředí a rozvíjet finanční gramotnost. „Nechceme mít klasický zábavní park, kam si děti chodí pouze hrát. Naším hlavním cílem je doplňovat znalosti a vzdělávat formou zábavy, protože to v Česku podle mě velmi chybí,“ nastiňuje vizi Lubasová. Od listopadu navíc v Permoništi začne fungovat interaktivní hra Baby permon, v níž děti budou plnit různé úkoly.

Areál bývalého rosicko-oslavanského černouhelného dolu Kukla slaví letos hned několik kulatých výročí. Zdejší dobývací prostor se po zmodernizování v letech 1911 až 1913 stal centrální jámou oslavanské části revíru a těžilo se z něj uhlí až do roku 1973. Právě před padesáti lety, konkrétně 31. srpna, byl vytěžen poslední vozík z jedenáctého patra a z hloubky 881 metrů.

Před čtyřmi dekádami pak v místě zahájila tehdy ještě První brněnská strojírna výrobu tlumičů pro kolejová vozidla a třicet let uplynulo od založení Strojírny Oslavany, která vznikla po privatizaci odštěpením zmíněného podniku.