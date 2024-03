Dírám se nelze vyhnout. Řidiči musí raději krokem, aby si nerozbili auto

Silnice jsou skutečně na jižní Moravě ve špatném stavu. Ostatně sám hejtman si nedávno povzdechl, že jen díky masivním investicím můžou být všichni rádi, že se situace nezhoršuje a zůstává alespoň zhruba stejná.

Díra vedle díry a cesta takřka krokem, to je realita pro řidiče, kteří projíždí ze Šlapanic u Brna přes tamní část Bedřichovice. Krajská silnice se v tak zuboženém stavu nachází řadu let. „Výtluky se sice opravují, ale do měsíce jsou tam znovu,“ popisuje starostka Šlapanic Michaela Trněná (nez.). Podle svých slov už více než osm let, během nichž sedí na radnici, usiluje o opravu, ale dosud marně. „Každý rok se ptám, každý rok to řeším,“ zoufá si starostka.

Doufala, že se do rekonstrukce hejtmanství pustí už v loňském roce v návaznosti na období, kdy tudy vedla objízdná trasa kvůli opravě mostů u motorestu Rohlenka na dálnici D1. „To se ale nestalo, i když nadměrný provoz trasu totálně odrovnal,“ podotýká s tím, že snad se kraj do opravy pustí letos. A šéf Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák ji tentokrát potěší. „Nyní připravujeme podklady pro výběrové řízení,“ upřesňuje.

Výtluků jen na silnicích ve správě hejtmanství, které se dohromady stará o více než 3 800 kilometrů, tedy nejvíce ze všech vlastníků v kraji, je po letošní zimě skutečně hodně. Kvůli nadprůměrným teplotám a minimu sněhu sice krajští silničáři ušetřili za posyp, nicméně na mnohem vyšší náklady je vyjde látání děr. Zatímco loni za celé zimní období od listopadu do konce března spotřebovali 250 tun studené směsi, letos už ke konci února to byl téměř dvojnásobek.

Jak ostatně glosovala například starostka Velkých Opatovic na Blanensku Kateřina Gerbrichová (nez.), lidé můžou čety dělníků s lopatami vidět na silnicích co chvíli. „A to si nemyslím, že je zrovna efektivní přístup,“ míní starostka. Právě na severu Jihomoravského kraje jsou krajské cesty často v zuboženém stavu.

Mezi nimi vyčnívá ta, která vede právě z Velkých Opatovic do Jevíčka v sousedním Pardubickém kraji. Ale už za pár týdnů se do ní pustí dělníci. „Hotovo bude do konce dubna,“ hlásí Gerbrichová. Kromě toho chystají krajští silničáři také další opravy v okolí do obcí Bezděčí, na Jaroměřice či průtah Velkou Roudkou.

Opravy bez spáry? Nelze to všude

Silničáři by podle svých slov mohli opravovat i více, jenže je brzdí nutné přípravné práce. Když tak například loni řešili rekonstrukci příjezdové trasy do Dambořic na Hodonínsku, jež podle starosty Zbyňka Pastyříka (nez.) minimálně čas od času lemují značky o havarijním stavu vozovky, zjistili, že i základ pod silnicí je v hodně špatném stavu. Obroušení a položení nového koberce by tak nestačilo. „Výtluky se opravují pořád, ale ty se po chvíli vytvoří zase jinde,“ odtuší první muž obce.

Krajští silničáři mají přitom k dispozici i speciální stroj, který dokáže výtluk opravit takovým způsobem, že nevzniká spára mezi starým a novým povrchem, cesta je uhlazená a nejen uplácaná a hrbatá. Pracovat se zařízením na bázi mikrovln lze navíc i v zimě.

„Tato technologie je vhodná na opravu lokálních poruch menšího rozsahu na silnicích, které mají ještě ucházející povrch. Časově, bezmála hodinu na jeden výtluk, je tento způsob navíc náročnější, a pro naše podmínky proto není všude zcela vhodný,“ vysvětluje Hanák.

A kdy se tedy Dambořice dočkají nové silnice do Velkých Hostěrádek? Stavba nyní figuruje v „zásobníku akcí“ pro letošní a příští rok, podobně jako ta z Rajhradu do Rajhradic na Brněnsku, kde je to dnes rovněž samá díra či záplata. Záleží, jestli kraj přisype ještě další peníze na opravy silnic k aktuálně rozpočtované sumě 2,3 miliardy korun. Hejtman Grolich je přesvědčený, že minimálně 200 milionů s kolegy radními ještě „najdou“.

Ve stávající sumě už je každopádně zahrnutý plán na opravu vytížených silnic v Brně pod patronátem kraje. Kromě rozbité Černovické ulice, jež se měla opravovat už loni, se počítá také s rekonstrukcí nejkritičtější části vytížené Jihlavské. Ta funguje jako přivaděč od D1 do města ze směru od Bosonoh, případně i jako objízdná trasa, pokud dálnici blokují kolony.

Jihlavská ulice v Brně.

Kdy přesně se tam pustí dělníci do práce a jak moc to ovlivní provoz, zatím není jasné. Vše se upřesní až po vysoutěžení stavební firmy, která si pak už většinou sama řeší detailní organizaci dopravy včetně uzavírek či omezení. To stejné platí i pro pokračující rekonstrukci silnice ze Zastávky na Brněnsku směrem na Velkou Bíteš.

Silničáři zdlouhavý proces před rekonstrukcí hájí i tím, že některé plánované opravy brzdí problémy s pozemky v okolí silnic, jež jsou dnes úzké, neodpovídají normám, a proto je nutné cesty rozšířit. Takové komplikace se objevily například na trase mezi obcemi Moutnice a Telnice na Brněnsku, zcela neprůchozí je dnes majetková příprava u Křtin na Blanensku směrem na Brno. Termín zahájení oprav tak ani v jednom případě nelze odhadnout.