Prevenci rakoviny pomůže zlepšit miliardová investice do onkologie v Brně

„Evropská komise vydala v pondělí souhlasné stanovisko k Národnímu plánu obnovy České republiky, z nějž náš ústav získá jednu miliardu korun pro výstavbu Centra onkologické prevence a Centra pro inovativní a podpůrnou péči,“ oznámil ředitel ústavu Marek Svoboda.



Podle něj aktuálně zdravotníci zvládnou za rok provést asi padesát tisíc preventivních onkologických vyšetření. Díky novým centrům, která vzniknou v těsné blízkosti stávajícího areálu na Žlutém kopci u Vaňkova náměstí a v budově bývalé transfuzní stanice na Tomešově ulici, by se jejich počet měl zvýšit asi o třetinu. Centra mají být hotová do pěti let.

„Budou sloužit ke zlepšení péče, aby ji každý z pacientů měl šitou na míru. A především k prevenci vzniku nádorů, jejich návratu i k prevenci nežádoucích účinků léčby. U Vaňkova náměstí by mělo být hotovo na konci roku 2025. V Tomešově ulici se začne stavět v roce 2024, o dva roky později chceme zahájit zkušební provoz,“ nastínil Svoboda.

Ústav přitom letos znovu otevřel Bakešův pavilon, jehož kompletní rekonstrukce stála bezmála půl miliardy korun. Budova nově získala i dva operační sály, dvě lůžková oddělení a ambulance.

Téměř stoletou budovu si ve středu přijeli prohlédnout i premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (všichni ANO).

„Kvůli covidu poklesly počty lidí, kteří chodí na screeningová vyšetření. Onkologie je o prevenci, proto je potřebujeme dostat zpátky. Příští rok by měl být spuštěn i národní screening rakoviny plic, na niž umírá v současnosti nejvíce lidí. Bude i v Brně,“ oznámil Vojtěch.

Podle Babiše je Masarykův onkologický ústav lídrem v boji proti rakovině a vzorem pro ostatní zdravotnická zařízení. „O centru prevence se bavíme dlouho. Jsem rád, že tady bude skutečné centrum prevence pro zdravé lidi. Doufejme, že nová vláda bude v realizaci plánů pokračovat,“ řekl premiér.