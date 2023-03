Na jihozápadě Brna plánují stovky bytů, místní se bojí dopravní katastrofy

„Místo aut nakoupíme vrtulníky,“ napsal ironicky na sociální síť v reakci na výstavbu v Západní bráně Petr Štrba.

Tuto lokalitu může nově osídlit zhruba 3 400 obyvatel, zástavba na nedalekém Červeném kopci má pojmout až deset tisíc lidí. Pro minimálně stovky dalších připravují investoři projekty na rohu Jihlavské a Dlouhé ulice či na místě někdejší zahradnické školy jižně od ulice Lány. Na Kamenném vrchu zase město chystá družstevní bydlení s 350 byty.

A nedaleká lokalita nazvaná Bosonohy – Chironova je jednou z významných rozvojových oblastí podle chystaného nového územního plánu města, kde se počítá až se zdvojnásobením současného počtu dvou a půl tisíce obyvatel.

V sousedství připravovaných záměrů se přitom nacházejí tři desetitisícová sídliště: Bohunice, Starý a Nový Lískovec. A jejich rezidenti pociťují kvůli silnému provozu a nedostatku míst na parkování problémy už teď.

Strach z ještě většího zahlcení silnic sdílejí i radnice, které dlouhodobě volají po řešení. „Hrozí jedna velká dopravní kalamita. Už nyní jsou ulice Jihlavská, Jemelkova a Lány ve špičkách velice těžce průjezdné. A do toho se ještě přidají developerské projekty,“ varuje starosta Starého Lískovce Vladan Krásný (ODS) s tím, že developerská výstavba není jediným problémem negativně se odrážejícím v dopravě.

V Jihlavské jsou kolony už teď

Nedaleko sídliště totiž vede dálnice D1, kterou letos silničáři začnou rozšiřovat na tři pruhy v každém směru a omezí kvůli tomu provoz. „Už teď stačí jedna hloupá bouračka na D1 a všechny tři ulice jsou zacpané. Nejde odbočit,“ poukazuje Krásný.

Na magistrátu jsou si možných úskalí spojených s developerskými záměry vědomi, nicméně upozorňují, že se plánují v dlouhodobém kontextu. „V dopravě na ně budeme adekvátně reagovat. Vůle je z naší strany velká, intenzivně na tom pracujeme, ale příprava často trvá deset patnáct let,“ podotýká brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Strmý nárůst dopravy čeká hlavně Jihlavskou ulici, která vede od začátku Bosonoh až na konec Ústředního hřbitova a je hlavní příjezdovou silnicí do této části města. Jejím vlastníkem je nyní Jihomoravský kraj, od nějž se ji v příštích měsících chystá převzít Brno. Ještě než se to stane, zadali krajští silničáři studii na změny v úseku mezi Bosonohami a přivaděčem od D1.

„Obecně si tam představujeme takové úpravy, aby provoz na silnici byl co nejplynulejší, nejbezpečnější a zároveň umožnil určité usměrněné připojení území,“ říká ředitel silničářů Roman Hanák.

Do Jihlavské bude směřovat naprostá většina aut ze Západní brány. Dnes se v ulici tvoří kolony hlavně v blízkosti hřbitova, kde se provoz zužuje ze dvou pruhů v každém směru do jednoho. A právě do této ulice má vést také hlavní proud aut z plánované zástavby na Červeném kopci. Magistrát i proto chystá rozšíření úseku u hřbitova na čtyři pruhy.

„Ústí do křižovatky s Vídeňskou ulicí, která je extrémně vytížená ze všech směrů. Na obou koncích úseku jsou úzká hrdla, kvůli nimž se tvoří kolony. Počítáme s jejich odstraněním a zvýšením kapacity silnice,“ oznamuje Kratochvíl.

Křižovatka si žádá přemostění

Ani to ovšem podle bohunického starosty Antonína Crhy (KDU-ČSL) nebude stačit k odstranění zácp v Jihlavské, protože se doprava jen rozmělní do více pruhů a bude dál narážet na špunt v podobě frekventované křižovatky s Vídeňskou. „Tu je potřeba přemostit, aby se provoz plynule přesunul dál do Heršpické ulice. V obou směrech by byla doprava výrazně plynulejší než dnes,“ míní Crha.

V místě sice má v budoucnu vzniknout mimoúrovňová křižovatka Heršpická coby součást velkého městského okruhu a zároveň tam bude ústit tunel vedoucí pod Červeným kopcem do Pisárek, to je ovšem otázka minimálně několika desítek let.

Kvůli výstavbě na Červeném kopci plánuje magistrát rozšířit ulici Kamenice na čtyři pruhy po celé délce, protože do ní zamíří doprava z části lokality zastavěné vilovými domy. Naopak ulice Lány se dočká zvětšení pouze u výjezdu od chystaného projektu Habitas na místě zahradnické školy, jež má začít vznikat v příštím roce. Podobu napojení řeší investor s městem i radnicí.

Další úpravy ulice budou záležet hlavně na výsledcích prověřování umístění terminálu Vídeňská pro vysokorychlostní tratě.