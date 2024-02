Z 18 pozemků obec prodala jen tři. Není zájem kvůli drahým hypotékám, říká starosta

Obě místa jsou od sebe vzdálená přes sedmdesát kilometrů, nastavené ceny za metr čtvereční jsou přitom podobné. V Hruškách zájemci platili výhodně dva tisíce korun za metr čtvereční, běžná suma v okolí Brna byla tehdy až dvojnásobná.

„Chtěli jsme podpořit místní, což se povedlo, protože devět majitelů pochází odtud. Z vybraných peněz jsme pozemky za deset měsíců zasíťovali a připravili na výstavbu,“ říká starosta obce Jan Kauf (nez.).

Dnes už mají někteří tehdy úspěšní kupci domy zkolaudované, další je dodělávají. Překážkou nebyly ani podmínky v podobě sedlové střechy červené barvy nebo dodržení vesnické zástavby, aby si majitelé nepostavili třeba bungalovy.

U parcel nabízených obcemi k výstavbě musí zájemci všeobecně počítat s tím, že se jistým požadavkům nevyhnou. „Téměř každý stavební pozemek podléhá nějakým místním regulativům podle územního plánu. Kromě maximální zastavěnosti plochy či výšky hřebene se můžou objevovat také požadavky na tvar domu i střechy, barvy, podlažnost a podobně,“ hlásí marketingový ředitel Reality.iDNES.cz Jiří Knechtl.

Olešnice, nacházející se na severu kraje, stanovila u parcel průměrnou sumu 2 200 korun za metr čtvereční, což podle tamního starosty Davida Tomáška (nez.) odpovídá cenám v okolí. Zároveň bylo pochopitelně snahou pokrýt náklady na vybudování potřebné infrastruktury včetně zajištění přívodu vody, elektřiny nebo kanalizace.

„Zájem jsme sice očekávali vyšší, ale dokud budou drahé hypotéky, nevěříme, že se poptávka výrazně zvedne. Netlačíme úplně na to, abychom všechny pozemky prodali hned, ale pochopitelně čím dřív se tak stane, tím lépe,“ přiznává Tomášek.

Rodiny na vlastní bydlení nemají, říká expert

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce byla situace před čtyřmi lety pro rodiny při pořízení stavebních pozemků výhodnější než v současnosti.

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Měly nejen o něco větší kupní sílu, ale především silnou vizi potenciálu dalšího cenového růstu. V tu dobu přemrštěné částky a nafouknutá realitní bublina nikoho neznervózňovaly,“ vysvětluje.

Dnes je situace odlišná. „Hlavně v představě do budoucna, která s sebou nese spoustu nejistot, třeba nestabilní ceny stavebních materiálů a prací. Na druhé straně nejsou žádné predikce toho, kdy a jak moc může bublina splasknout. Pro rodiny je většinou investice do nemovitostí zatížena do určité míry cizími zdroji. Hrozí tedy vysoké zadlužení a k tomu tržně předražená nemovitost,“ podotýká odborník.

Město lidem pozemky zasíťuje

Současnou situaci na hypotečním trhu, kdy se úrokové sazby i přes pokles dál běžně pohybují nad pěti procenty, označuje za nepříznivou také starosta Miroslavi na Znojemsku Martin Plechatý (nez.). Město v elektronické aukci už delší dobu bez úspěchu nabízí třináct parcel. Z původních patnácti „udalo“ po předloňském spuštění jen dvě.

„Dokud se nepohnou hypotéky, zájem nebude. Každý čeká zázračné ceny. Občas se někdo objeví, nicméně chce zlevnit, což my nemůžeme, musíme postupovat s péčí řádného hospodáře,“ poznamenává Plechatý. Město nově začalo s výstavbou infrastruktury, což by podle něj mohlo někoho ze zájemců oslovit.

Miroslavský pozemek o výměře 600 metrů čtverečních lze pořídit nejméně za zhruba 2,2 milionu korun, což je asi 3 600 korun za metr.

Developer musel slevit

Ve výrazně vyšší cenové kategorii se pohybují parcely pro rodinné domy nabízené developerskou firmou Winning Estate v projektu Nové Oslavany na Brněnsku. Částky po slevě nyní začínají na necelých třech milionech, tedy téměř pěti tisících za metr. Původní suma přitom přesahovala šest tisíc.

„Poptávka po pozemcích nepřímou úměrou reflektuje výšku úroků na trhu s hypotečními úvěry, a tak od začátku letošního roku evidujeme zlepšení celé situace. I přes tyto okolnosti jsme byli schopni uzavírat rezervační smlouvy a velmi nás těší, že je o naše nemovitosti, a to nejen na projektu Nové Oslavany, stálý zájem,“ přibližuje současný stav ze strany klientů Kateřina Jelínková z Winning Estate.

Z prvních 46 pozemků je rezervovaná asi polovina. K jejich předání dojde na konci roku. Kolaudace prvních domů může nastat už příští rok, protože někteří majitelé zvažují dřevostavby umožňující rychlé namontování. Další etapy projektu zahrnují výstavbu bytových i rodinných domů ze strany investora.