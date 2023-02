Taťka Šmoula s ostatními míří do Brna. Roste tu celá kouzelná vesnice

Brány brněnské verze šmoulí vísky se lidem otevřou 10. března. „Nádherné houbové domečky jsou v nadživotní velikosti, aby do nich mohl pohodlně vejít i dospělý. Díky interaktivním prvkům pak budou mít návštěvníci pocit, že se sami stali šmouly. A pravděpodobně se jim ani nebude chtít odejít,“ láká Květa Havelková z pořádající společnosti JVS Group, která už má za sebou několik rozsáhlých výstav v Brně. Poslední byla o Tutanchamonovi, která se několikrát prodloužila, stejně jako i ty předchozí.

Magický svět šmoulů přináší nejen zábavu, ale i poznání. Projekt chce inspirovat k ochraně životního prostředí. Návštěvníci se hravou formou dozvědí, jak pečovat nejen o šmoulí, ale hlavně lidský les.

Spolu se šmouly prožijí napínavé dobrodružství, v němž zvítězí nad zákeřným Gargamelem i kocourem Azraelem a zachrání přírodu. Prohlídku šmoulí vesnice završí let na čápovi prostřednictvím virtuální reality.

Pro školy je připraven speciální vzdělávací program, který pomáhá probrat s dětmi složitá témata jednoduchým způsobem. Dozvědí se o nutnosti ochrany přírody, klimatické změně či podrobnosti o životě v lese. Vzdělávací program, na němž se podílel tým odborníků a fotografů z National Geographic, je navíc připraven v různých stupních odbornosti tak, aby se mohl přizpůsobit každé věkové skupině.

Jedna návštěva nestačí, tvrdí organizátoři

Šmoulí vesnici v přízemí pavilonu C doplní ještě jedno patro, kde na návštěvníky čeká obrovská lego herna, dopravní hřiště, závody autíček či první a jediná dráha pro retro kolečkové brusle v Brně.

„Nudit se u nás nebude nikdo – malé či starší děti ani dospělí. Na výstavišti vznikne místo, kde se budou bavit celé rodiny. Připravili jsme tolik možností, že jedno odpoledne pro maximální vyžití zkrátka nebude stačit,“ dodává Havelková.

Návštěvníci si také mohou koupit tematické předměty. Zábavně-vzdělávací park Šmoulové – Magický svět bude otevřený až do konce srpna, každý všední den od 10 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. Návštěva parku potrvá minimálně dvě hodiny.

Víkendová vstupenka za 320 korun

Dítka do 80 centimetrů mají vstup zdarma. Jednotné vstupné od pondělí do pátku stojí 280 korun, o víkendu 320 korun. Zakoupit vstupenky lze předem online nebo až na místě. Zvýhodněné vstupné nabízí park čtyřčlenným a pětičlenným rodinám, seniorům a školám či dětským skupinám.

Více si zájemci zaplatí za VIP zlatou vstupenku, která umožňuje vstup bez časového omezení a rezervace, přednostní vstup do parku i na atrakce a zapůjčení kolečkových bruslí.

Modré postavičky stvořil belgický kreslíř Peyo do komiksu. Díky tomu, že modří hrdinové dokážou předávat poselství malým i velkým, jsou partnery nejen OSN, ale i například UNICEF a Mezinárodního dne štěstí. Výstavu tak už mohli vidět lidé v Bruselu, Paříži, Kataru a německém Oberhausenu. „Šmoulí vesnička se po skončení v Brně přesune dále do zahraničí,“ avizuje mluvčí akce Soňa Hanušová.