Výročí 36 let od sametové revoluce. Kde oslavit 17. listopad na jižní Moravě?

  16:12,  aktualizováno  16:12
V pondělí 17. listopadu si lidé připomenou 36 let od sametové revoluce a 86 let od výročí uzavření vysokých škol nacistickým režimem. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde si tento svátek na jižní Moravě připomenout. Na programu jsou tradiční pietní setkání, besedy i lampionový průvod.
Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce...
Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce lidí. (17. listopadu 2019) | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Akce k výročí 17. listopadu v Brně

Náměstí Svobody
13.00: kladení věnců zástupci univerzit
16.50: lidský řetěz od hlavního pódia ke Kobližné ulici
17.00: lampionový průvod ke Kraví hoře
17.11: Modlitba pro Martu

Kobližná ulice
13.30–16.45: pokojíček na ulici, odkud budou k účastníkům promlouvat řečníci, zpívat a hrát buskeři

Knihovna Jiřího Mahena
15.30: mezigenerační debata na téma (ne)jistoty v životech
16.30: módní přehlídka

Palác šlechtičen
13.00–16.45: KreAKTIVNÍ dílna, interaktivní výstava, diskuze Svoboda milovat, diskuzní workshop Vzdělání jako nejlepší lék na (ne)jistou budoucnost, podcast live Studená vojna a cenzura

Oslavy výročí 17. listopadu: Protesty i projevy přineseme online

Institut paměti národa
13.00–16.30: autorská čtení

Divadelní fakulta JAMU
13.00–16.45: workshop Svoboda tvá, promítání filmu Velký vlastenecký výlet, diskuse (Ne)jistota: role médií ve formování našeho vnímání války na Ukrajině

Blansko

17.00–17.45: shromáždění u pomníku hrdinů od Zborova v ulici Sv. Čecha, Modlitba pro Martu, průvod k Lípě svobody na náměstí Svobody
18.00: beseda na zámku Luděk Navara: Příběhy železné opony

Břeclav

15.30: vzpomínkový akt u památníku obětem komunistického režimu na Zámeckém náměstí
16.30: lampionový průvod v pěší zóně u gymnázia – Kuffnerovo nábřeží

Vyškov

17.00: položení květin představiteli města u památníku obětem komunismu v Brněnské ulici

Znojmo

16.00: vzpomínková akce u památníku v Horním parku

Boskovice

17.00: připomínka 17. listopadu u památníku pod kostelem sv. Jakuba St. v ulici Antonína Trapla

Veselí nad Moravou

16.00: pieta u radnice
17.00: sváteční koncert

